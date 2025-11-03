AVANZA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN INVERNAL EN COLONIAS DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ

– Más de 400 dosis de vacunas contra influenza, COVID-19 y neumococo se han aplicado en tres jornadas, beneficiando a niños, adultos mayores y personas con factores de riesgo.

– La atención continuará en diversas colonias y unidades municipales hasta el 17 de noviembre.

La campaña de vacunación invernal que impulsa el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, organizada por el Servicio Médico Municipal Y en coordinación con la Secretaría de Salud e IMSS Bienestar, ha logrado una amplia participación de la población, con más de 400 dosis aplicadas en tres jornadas realizadas recientemente en Presidencia Municipal y consultorios de colonias como San Felipe, La Virgen, UPA, que forman parte de la estrategia del Ayuntamiento para garantizar la protección de la salud de la ciudadanía, especialmente de los sectores más vulnerables.

Este lunes la campaña llegó al consultorio médico de la colonia Cactus, donde se registró una amplia respuesta de familias; la campaña está enfocada en niños de 6 meses a 5 años, y personas de 5 a 59 años con algún factor de riesgo, mujeres embarazadas, adultos mayores y personal de salud, cumpliendo con la instrucción del Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez Juan Manuel Navarro Muñiz, quien ha enfatizado la importancia de acercar los servicios de salud a todas las familias del municipio.

La población ha mostrado gran disposición y confianza para recibir las vacunas, incluyendo la vacuna COVID-19 de moderna, así como las de influenza y neumococo, priorizando a quienes presentan mayor vulnerabilidad por edad o condición de salud, mientras, el personal médico brinda orientación detallada a las familias sobre posibles reacciones a las vacunas, como fiebre o dolor leve, y recuerda la importancia de presentar la cartilla de vacunación para mantener un control adecuado de las dosis y fechas, para garantizar que cada niño, adulto mayor y persona con factor de riesgo reciba la atención adecuada.

La campaña continuará en diversas comunidades y unidades municipales, incluyendo Enrique Estrada, Palma de la Cruz, La Purísima, La Tinaja y Presidencia Municipal, hasta el 17 de noviembre; posteriormente, se coordinará con la Dirección de Educación para llevar la vacunación a jardines de niños y primarias, asegurando que los servicios de salud municipales estén cerca de las familias, fomentando la prevención desde la infancia y consolidando el compromiso del Ayuntamiento con el bienestar integral de todos los habitantes de Soledad de Graciano Sánchez.