AVALAN ORDEN Y DISCIPLINA FINANCIERA EN EL GOBIERNO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ

– Durante la sesión ordinaria de Cabildo encabezada por el Alcalde Juan Manuel Navarro, se avalaron los estados financieros del cuarto trimestre de 2025 y se tomó protesta al nuevo titular de la Unidad Investigadora de la Contraloría Municipal.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, encabezó la vigesimoséptima sesión ordinaria de Cabildo en la que se otorgó el aval edilicio a los estados financieros correspondientes al cuarto trimestre de 2025, lo que demuestra el orden, la disciplina y la responsabilidad en el manejo de los recursos públicos durante todo el año, resultado de una administración guiada con rumbo claro y finanzas sanas.

Durante la sesión, el Cabildo aprobó por mayoría el dictamen presentado por la Comisión Permanente de Hacienda Municipal, tras un análisis detallado de los ingresos, egresos y cumplimiento de metas financieras, confirmando que el Gobierno Municipal mantuvo estabilidad presupuestaria y capacidad para el impulso y cristalización de obras, acciones y servicios en beneficio directo de las familias soledenses.

Así mismo, como parte del fortalecimiento institucional y de los mecanismos de control interno, se tomó protesta a Gustavo Basilio Ramírez como nuevo titular de la Unidad Investigadora de la Contraloría Municipal, reafirmando el compromiso del Ayuntamiento con la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas, pilares que permiten un gobierno que escucha, atiende y responde a la ciudadanía.

El Alcalde destacó que estos resultados financieros y administrativos son producto de un trabajo responsable, cercano a la población y enfocado en atender a todos los sectores, desde jóvenes y adultos mayores hasta familias y grupos vulnerables, reiterando que un gobierno ordenado en sus finanzas es un gobierno que puede estar más cerca de la gente y cumplir con las necesidades reales de Soledad de Graciano Sánchez.