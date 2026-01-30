17.1 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
SOLEDAD

AVALAN ORDEN Y DISCIPLINA FINANCIERA EN EL GOBIERNO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ

By Redacción
85
spot_img
viernes, enero 30, 2026

– Durante la sesión ordinaria de Cabildo encabezada por el Alcalde Juan Manuel Navarro, se avalaron los estados financieros del cuarto trimestre de 2025 y se tomó protesta al nuevo titular de la Unidad Investigadora de la Contraloría Municipal.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, encabezó la vigesimoséptima sesión ordinaria de Cabildo en la que se otorgó el aval edilicio a los estados financieros correspondientes al cuarto trimestre de 2025, lo que demuestra el orden, la disciplina y la responsabilidad en el manejo de los recursos públicos durante todo el año, resultado de una administración guiada con rumbo claro y finanzas sanas.

Durante la sesión, el Cabildo aprobó por mayoría el dictamen presentado por la Comisión Permanente de Hacienda Municipal, tras un análisis detallado de los ingresos, egresos y cumplimiento de metas financieras, confirmando que el Gobierno Municipal mantuvo estabilidad presupuestaria y capacidad para el impulso y cristalización de obras, acciones y servicios en beneficio directo de las familias soledenses.

Así mismo, como parte del fortalecimiento institucional y de los mecanismos de control interno, se tomó protesta a Gustavo Basilio Ramírez como nuevo titular de la Unidad Investigadora de la Contraloría Municipal, reafirmando el compromiso del Ayuntamiento con la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas, pilares que permiten un gobierno que escucha, atiende y responde a la ciudadanía.

El Alcalde destacó que estos resultados financieros y administrativos son producto de un trabajo responsable, cercano a la población y enfocado en atender a todos los sectores, desde jóvenes y adultos mayores hasta familias y grupos vulnerables, reiterando que un gobierno ordenado en sus finanzas es un gobierno que puede estar más cerca de la gente y cumplir con las necesidades reales de Soledad de Graciano Sánchez.

Artículo anterior
SOLEDAD AVANZA EN GRANDE CON MEGAPROYECTO DE LA ALBERCA OLÍMPICA MUNICIPAL: JUAN MANUEL NAVARRO
Artículo siguiente
COBERTURA TOTAL EN SEGURIDAD POR LA VISITA DE CHIVAS RAYADAS ESTE SÁBADO
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.