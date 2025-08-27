AUXILIARES AUDITIVOS TRANSFORMAN VIDAS Y FORTALECEN RELACIONES INTERPERSONALES DE BENEFICIARIOS EN SOLEDAD

– Historias de niñas, niños y adultos que por primera vez pueden escuchar, reflejan el sentido humano de la administración que encabeza el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz y el DIF Municipal de Soledad de Graciano Sánchez.

El regalo de escuchar por primera vez se convirtió en una realidad para decenas de familias soledenses que recibieron aparatos auditivos, gracias a la gestión del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), en colaboración con la cadena comercial Oxxo; para las y los beneficiarios, este apoyo representa mucho más que un aparato médico, es la oportunidad de integrarse plenamente a la vida familiar, social y escolar, tal como lo instruyó desde el inicio de su administración el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

Mario Alejandro Zavala, de la colonia La Virgen, expresó con emoción que este fue el primer aparato auditivo que recibe en su vida: “Nunca había tenido uno, desde que nací me dijeron que no tenía tímpano, pero en realidad perdí la audición cuando me picaron el oído con un lápiz, esta es la primera vez que puedo escuchar nítidamente, es un beneficio muy grande porque nos cambia la vida, muchas gracias a las autoridades”.

Para Rosario Rodríguez, habitante de la colonia Villas del Morro, el beneficio se multiplica en sus hijos, ambos con discapacidad auditiva: “Es un gran beneficio para mis dos hijos porque estos aparatos son muy costosos y ellos los necesitan para poder seguir estudiando, es un ahorro muy grande para nuestra familia y una ayuda inmensa del DIF de Soledad, le damos las gracias al señor Alcalde, a la señora Pilar y también a la cadena Oxxo; ojalá estos apoyos sigan para toda la gente que lo necesite”.

Con estos testimonios, se confirma el sentido humano que guía las acciones del Gobierno Municipal, cercano a las familias y comprometido con los sectores más vulnerables, con la entrega de 50 aparatos auditivos donados por la cadena comercial OXXO al DIF Municipal, en un evento que marcó un precedente de inclusión y bienestar en Soledad de Graciano Sánchez.