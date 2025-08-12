21.2 C
SOLEDAD

ARRANCA EN SOLEDAD EL CAMPAMENTO CULTURAL “FÁBRICA DE SUEÑOS” PARA NIÑAS Y NIÑOS

lunes, agosto 11, 2025

– El programa cultural funciona como una opción segura y productiva para las familias, en especial para madres y padres que trabajan, sin gastos extra para las actividades de sus hijos e hijas.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez puso en marcha, este lunes, el campamento cultural “Fábrica de Sueños” en la Casa de la Cultura, una alternativa artística y formativa que busca mantener vivos los espacios culturales del municipio durante todo agosto, con un programa de actividades diseñado para niñas y niños de 7 a 13 años de edad, entre ellas, de pintura, escultura, dibujo, dinámicas lúdicas y enseñanza de valores e integridad.

Felipe Cárdenas Quibrera, director de Turismo y Cultura Municipal, destacó que la instrucción del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz fue clara: extender la oferta cultural y recreativa hasta el regreso a clases en septiembre. “Queremos que las familias tengan la oportunidad de seguir acercando a sus hijos al arte, la convivencia y el aprendizaje, con el respaldo del Ayuntamiento, que proporciona el espacio y el material didáctico para que no tengan que hacer gastos adicionales”, señaló.

Indicó que este campamento,  que se desarrolla de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas,  fortalece la cercanía con las familias y representa una solución para madres y padres que trabajan, ofreciendo un espacio seguro y productivo para sus hijas e hijos durante la jornada matutina; además, cada semana se organizan excursiones y actividades especiales, lo que convierte a “Fábrica de Sueños” en una experiencia dinámica y enriquecedora.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de estar cerca de las familias soledenses, garantizando que la cultura sea un derecho accesible y una herramienta para el desarrollo integral de la niñez, tal como lo ha instruido el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

