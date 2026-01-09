ARRANCA ATRACTIVA OFERTA CULTURAL Y ARTÍSTICA PARA TODOS LOS SOLEDENSES

– Con clases de pintura, guitarra, canto, danzón, escultura, inglés y ritmos latinos, el Ayuntamiento fortalece una política cultural cercana para personas de todas las edades.

Para acercar el arte y el aprendizaje cultural a todos los integrantes de las familias y sectores vulnerables, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez arranca el 2026 con una renovada oferta cultural, al anunciar una amplia variedad de talleres y actividades artísticas que se impartirán en la Casa de Cultura y el Teatro «Doroteo Arango», con clases de pintura, guitarra, canto, danzón, dibujo, escultura, corte y confección, inglés, así como nuevos ritmos latinos y cumbia.

Esta estrategia cultural forma parte de la línea de trabajo de la Administración Municipal, enfocada en mantenerse cerca de la población, escuchar y atender sus intereses, fomentando espacios de expresión y desarrollo integral para niñas, niños, jóvenes y personas adultas, siguiendo las instrucciones del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, quien ha impulsado el fortalecimiento del arte y la cultura como herramientas de unión y bienestar social.

El director de Cultura Municipal, Felipe Cárdenas Quibrera destacó que la oferta para este año busca ser incluyente y accesible: “Estamos convencidos de que el arte transforma vidas; por encomienda del Alcalde trabajamos para que la cultura llegue a todas las colonias y familias de Soledad, generando oportunidades de aprendizaje y convivencia”, señaló.

Las actividades se desarrollarán principalmente en la Casa de Cultura, ubicada en Blas Escontría número 604, Zona Centro, y en el Teatro de Soledad “Doroteo Arango”, en el fraccionamiento Rancho Blanco; los horarios, días e inscripciones se darán a conocer a través de las redes oficiales del Ayuntamiento, reafirmando el compromiso de un gobierno cercano que impulsa el talento local y atiende a su gente.