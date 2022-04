Aprueba Cabildo acuerdo de colaboración entre SGS y Cerro de San Pedro

El convenio busca obtener el reconocimiento de límites geográficos entre ambas localidades, además de establecer la creación de una guía turística para ambos municipios.

Soledad de Graciano Sánchez; SLP.- Durante la décimo quinta sesión ordinaria de Cabildo celebrada este lunes, las y los integrantes del cuerpo edilicio aprobaron por unanimidad signar un convenio de colaboración interinstitucional entre el municipio de Soledad de Graciano Sánchez y el Ayuntamiento de Cerro de San Pedro, a través del cual se busca estrechar los lazos de colaboración entre ambos municipios y a través de acuerdos de Cabildo determinar los límites geográficos que comparten ambas localidades para posteriormente ponerlos a disposición del Congreso del Estado y que así se emitan el decreto en donde se establezcan los límites geográficos con coordenadas.

Durante la sesión de Cabildo, se informó que actualmente se tienen algunos límites establecidos únicamente con fines electorales a propuesta del Instituto Nacional Electoral (INE) sin embargo es necesario delimitar las demarcaciones de forma geográfica.

“Al día de hoy el municipio de Soledad no tiene un decreto con reconocimiento de límites geográficos con los municipios que colinda que son Armadillo, Villa Hidalgo, uno de ellos Cerro de San Pedro e incluso San Luis Potosì en el tramo de la zona urbana no cuenta con reconocimiento de límites geográficos si no únicamente de sectores específicos, entonces el convenio de colaboración tiene este objetivo, y solo hay disposición y buena voluntad de ambos municipios”, señaló la Secretaria General del Ayuntamiento, Yoloxóchitl Díaz López.

El convenio establece también que los cronistas de ambos Ayuntamientos trabajaran en colaboración para la realización de una guía turística de ambas localidades lo cual impulsará la llegada de visitantes a ambos municipios.

