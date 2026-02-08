APOYO ALIMENTARIO GENERA ALIVIO ECONÓMICO Y CERCANÍA EN LOS HOGARES DE SOLEDAD

– Madres de familia, adultos mayores y cuidadores reconocen la utilidad del programa que acerca alimento básico directamente a los hogares, entregado directamente por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

Las sonrisas en las puertas de las casas, el agradecimiento sincero y la tranquilidad de saber que habrá alimento en la mesa, marcaron la entrega del apoyo alimentario que esta semana comenzó a llegar a distintas colonias de Soledad de Graciano Sánchez, directamente de manos del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, como muestra de un respaldo que para muchas familias representa alivio inmediato y acompañamiento en su día a día.

En hogares donde cada peso cuenta, la entrega de una charola con 30 piezas de huevo, se ha convertido en un alivio inmediato, Sara Espinoza, beneficiaria, compartió que la entrega de este apoyo alimentario le permitirá atender las necesidades de su familia: “Me ayuda mucho porque así puedo darles de comer a los niños; se puede preparar de muchas formas y para quienes no tenemos tanta economía sí nos apoya bastante, que Dios bendiga al Alcalde por estos apoyos”, expresó con gratitud.

Para Magdalena, viuda y cuidadora de su hogar, el beneficio significa respaldo y acompañamiento: “Vivimos mi hijo, mi nieta y yo; esto nos sirve para el almuerzo y la cena, el huevo es muy necesario en la casa, sobre todo cuando ya no podemos trabajar. Nos ahorra un dinerito y de corazón le agradecemos al Alcalde que nos siga apoyando”, comentó; por su parte, Magdalena M. destacó la constancia del acompañamiento: “Siempre nos apoyan y queremos que sigan regresando a visitarnos, porque sí lo necesitamos; agradezco mucho al Alcalde Juan Manuel Navarro por los apoyos que nos brinda”, expresó.

La utilidad del programa también se refleja en familias ampliadas, como la de Virginia, otra beneficiaria, quien señaló: “En mi casa vivimos varios y sí necesitamos este apoyo; nos sirve para el desayuno y se puede preparar de muchas maneras, e agradecemos al Presidente Municipal que se haya acordado de esta colonia”.

Estas expresiones reflejan el impacto directo del programa alimentario emergente que impulsa el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, una estrategia que se desarrolla en coordinación con el Gobierno del Estado y que, por encomienda del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, mantiene una política social de cercanía, escucha y atención directa a las familias, fortaleciendo su alimentación y su calidad de vida.