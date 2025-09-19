ANUNCIA JUAN MANUEL NAVARRO MÁS OBRAS CLAVE PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE SOLEDAD

– Durante sesión ordinaria del Consejo de Desarrollo Social, se aprobó la construcción del colector pluvial en la colonia Las Flores, otras pavimentaciones con concreto hidráulico, infraestructura educativa y la rehabilitación del Rastro municipal.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, encabezó la sesión ordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal en la que participaron titulares de diversas áreas de la administración y consejeros vecinales de distintas colonias, con el objetivo de dar puntual seguimiento a las solicitudes ciudadanas en materia de seguridad, infraestructura, vialidad, alumbrado, agua potable y servicios municipales.

En la reunión se aprobó un amplio paquete de obras que el Ayuntamiento impulsará durante el próximo mes, entre las que destaca el arranque de construcción del colector pluvial de la colonia Las Flores, infraestructura hidráulica de gran relevancia que resolverá una problemática histórica de drenaje deficiente en la zona y mejorará la calidad de vida de cientos de familias. Además, se autorizó la ejecución de nuevas pavimentaciones con concreto hidráulico en diversas colonias que garantizarán durabilidad y seguridad en vialidades principales; así como la rehabilitación integral del Rastro municipal, con el fin de ofrecer mejores condiciones sanitarias y de operación.

También, fue aprobada la edificación de más espacios educativos en escuelas de distintas colonias, para ampliar la cobertura y mejorar las instalaciones donde estudian niñas, niños y jóvenes soledenses, consolidando así la visión de un municipio moderno, con infraestructura sólida que responde directamente a las demandas de la ciudadanía. En esta sesión, el Alcalde reiteró que estos espacios fortalecen la cercanía con la población y permiten atender de manera directa las necesidades de cada sector, privilegiando el contacto permanente con toda la población.

Como muestra de expresión, las y los consejeros agradecieron al Alcalde el inicio de la pavimentación de la avenida Camino al Ejido de la Libertad, una obra largamente esperada debido al constante tránsito vehicular y las malas condiciones en las que se encontraba; Navarro Muñiz recordó que esta intervención fue posible gracias a la gestión con el Gobierno del Estado, ya que pese a tratarse de una vialidad en la zona limítrofe con San Luis Potosí capital y Villa de Pozos, el Ayuntamiento de la capital se negó a aportar los recursos que le correspondía.

“La verdad me da gusto que participen en estos consejos, es importante agradecer y reconocer también el apoyo del Gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, porque trabajamos en las partes límites, yo platiqué con el Alcalde de la capital para pavimentar la parte que le tocaba de Gálvez a Circuito Potosí, y con Pozos para la parte que le toca de Rastro en la avenida Ricardo B. Anaya y nosotros la parte de Bosques de Oriente, pero el Gobierno de la capital no quiso poner su parte para poder hacer esta zona de Libertad; platicando con el Gobernador me dijo que él pone la parte de la capital y que esto no frene el desarrollo de esta calle, ni anteponer intereses partidistas”, señaló.

El Alcalde anunció también el inicio de un programa de bacheo en todas las calles del municipio con maquinaria especializada y personal capacitado, a fin de dar respuesta a los reportes ciudadanos y mejorar la movilidad en colonias y comunidades. “Nuestro compromiso es trabajar y atender todas las solicitudes que nos presentan, que cada acción llegue a cada colonia, a cada comunidad y que ningún sector quede fuera del desarrollo de Soledad”, subrayó.

Las y los consejeros reconocieron la atención inmediata del Ayuntamiento y la sensibilidad del Alcalde, al demostrar en cada sesión de consejo una verdadera cercanía con la gente, reflejada en soluciones concretas y obras que transforman la vida de las familias.