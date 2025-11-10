ANTE TEMPORADA INVERNAL, ALCALDE NAVARRO MUÑIZ LLAMA A REFORZAR CUIDADOS PREVENTIVOS

– El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez ha aplicado más de 720 dosis contra influenza, neumococo y COVID-19, acercando la atención médica a colonias y comunidades, bajo la instrucción del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, encabeza la estrategia municipal de vacunación invernal que recorre colonias y comunidades del municipio con el propósito de cuidar la salud de las familias ante la temporada de bajas temperaturas; el edil exhorta a las y los soledenses a protegerse y acudir a los puntos de aplicación, donde se ofrecen vacunas contra influenza, neumococo y COVID-19 de manera gratuita.

Por ello instruyó acercar los servicios médicos a la ciudadanía, a través del Servicio Médico Municipal y en coordinación con la Secretaría de Salud y el IMSS Bienestar, ha aplicado más de 720 dosis en los consultorios médicos de Cactus, San Felipe, UPA y Enrique Estrada, además de la Unidad Administrativa Municipal, donde también se vacunó al personal del Ayuntamiento y a la población en general.

Las vacunas están dirigidas a adultos mayores de 60 años y más, niñas y niños de 6 a 59 meses de edad, personas embarazadas en cualquier trimestre o en periodo de lactancia exclusiva, personal de salud y población de 5 a 59 años con comorbilidades; el Alcalde, destacó que “la salud de nuestra gente es una prioridad; trabajamos todos los días para acercar los servicios médicos y proteger a las familias soledenses ante el frío”.

La campaña concluirá este martes 18 en Presidencia Municipal, y durante la semana llegará a las comunidades de La Tinaja, Palma de la Cruz y La Purísima, como parte de la estrategia de prevención que impulsa el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, reafirmando su compromiso con el bienestar integral y la cercanía con la población.