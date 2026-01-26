ANTE TEMPORADA DE FRÍO, AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD REFUERZA ENTREGA DE MEDICAMENTO GRATUITO

– La Coordinación de Participación Ciudadana de Soledad invita a la ciudadanía a donar medicamentos en buen estado y sumarse a esta acción solidaria que mantiene cercanía directa con la población en colonias y comunidades.

Ante el incremento de enfermedades respiratorias por la temporada invernal, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través de la Coordinación de Participación Ciudadana, reforzó la entrega gratuita de medicamentos a personas que lo requieren, alcanzando en las últimas semanas la distribución de más de 500 apoyos, principalmente antigripales, pediátricos y antibióticos, siempre con receta médica y priorizando el bienestar de las familias, adultos mayores y sectores vulnerables, con atención diaria, como lo ha encomendado el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz como parte de una administración cercana y sensible a las necesidades de la población.

La coordinadora de Participación Ciudadana, Ofelia García Samaniego, informó que los lunes se ha llegado a atender hasta a 80 personas y que se mantiene un registro diario de beneficiarios. “Por la temporada de frío se está haciendo una donación mayor de medicamentos, principalmente antigripales y pediátricos, así como antibióticos; el medicamento se entrega con receta médica y, aunque hay mayor afluencia los lunes y viernes, atendemos todos los días”, precisó.

Agregó que existe abasto suficiente gracias a la solidaridad de la ciudadanía y reiteró la invitación a donar medicamentos en buen estado. “Tenemos suficientes medicamentos para entregar gracias a la ciudadanía que se acerca a donar; invitamos a que nos traigan el medicamento que no ocupen a Participación Ciudadana, en Matamoros 111, y también lo recibimos en las colonias y mesas de atención”, señaló.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez refrenda su compromiso de escuchar y atender a la gente, mantener cercanía permanente con la población y fortalecer el apoyo a quienes más lo necesitan, siguiendo la línea de un gobierno humano, solidario y presente en cada colonia.