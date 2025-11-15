AÑO 2026, SIN INCREMENTOS EN IMPUESTOS PARA LAS Y LOS SOLEDENSES: ALCALDE NAVARRO MUÑIZ

– El presidente municipal destacó que gracias al orden, responsabilidad y disciplina financiera, el Ayuntamiento no contempla ningún aumento en la Ley de Ingresos, que será votada la próxima semana en Cabildo.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, informó que la Ley de Ingresos para el próximo año 2026 se aprobará con cero incrementos, demostrando la política de finanzas sanas y responsables, así como el manejo ordenado de los recursos públicos que caracteriza a su administración y anteriores, destacando que el cierre financiero de este 2025 se mantiene estable y armonioso, permitiendo al Ayuntamiento cumplir con compromisos de obra y atención a las familias sin recurrir a créditos adicionales.

El Alcalde resaltó que el apoyo del Gobierno del Estado ha sido clave para mantener este ritmo de trabajo: “afortunadamente, administramos bien, seguimos contando con el apoyo del Gobierno Estatal, hoy tenemos recursos para ejecutar obra, esto nos permite cumplir a la gente de las zonas que aún necesitan pavimentación o servicios básicos, gracias al manejo responsable de las finanzas”.

El proyecto de Ley de Ingresos 2026 será votado la próxima semana, en donde se informará a las y los integrantes de Cabildo que el Ayuntamiento se mantiene cerca a las necesidades de la población, con políticas de cero afectaciones a la economía de los hogares, añadió.

En cuanto al pago del aguinaldo a las y los trabajadores municipales, Juan Manuel Navarro afirmó con firmeza que no será necesario solicitar ningún crédito: “de ninguna manera, estamos bien, tenemos garantizado el recurso de aproximadamente 50 millones de pesos para el pago de prestaciones decembrinas a las y los trabajadores; ya está calendarizado para entregarles en tiempo y forma, cumpliendo con lo que estipula la tesorería y los sindicatos”.

Finalmente, subrayó que el orden financiero del Ayuntamiento permite continuar con obras y acciones de impacto social: “hay finanzas sanas, en buen estado, que nos permiten hacer este tipo de obras, probablemente la próxima semana estemos ejecutando más acciones, y todo está en orden para que los trabajadores reciban su aguinaldo en tiempo, esto demuestra que nuestra administración escucha, atiende y está cerca de la población”, finalizó.