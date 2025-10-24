15.2 C
San Luis Potosí
SOLEDAD

AMBUDOG RECORRE COLONIAS DE SOLEDAD PARA PROMOVER EL CUIDADO RESPONSABLE DE MASCOTAS

By Redacción
viernes, octubre 24, 2025
– De lunes a viernes, esta unidad de atención veterinaria se instala en un sector diferente, en un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde, con servicios preventivos y orientación médica.

Con el objetivo de fortalecer la cultura del bienestar animal y sensibilizar a la población para garantizar condiciones dignas de vida, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez promueve acciones permanentes de respeto, cuidado y responsabilidad hacia las mascotas de compañía a través de la unidad móvil Ambudog, que ofrece servicios veterinarios con enfoque preventivo y de concienciación en diferentes puntos del municipio.

La médico veterinaria e integrante del equipo de Ambudog, Sulma Tovar, informó que mediante la ambulancia móvil, el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz instruyó incentivar en las familias, el mensaje de protección animal como un “hábito diario desde los hogares y adoptar una responsabilidad consciente para compartir con esos seres vivos que decidimos integrar a nuestras familias”.

“Una mascota no es un objeto de entretenimiento, sino un miembro de la familia que requiere cuidados, vacunas, recursos, y es importante considerar eso al momento de adoptar un gato o perro”, sentenció la veterinaria, al referir que quien adopta a un animal como mascota, adquiere obligaciones sociales, económicas, personales y de tiempo.

Aclaró que Ambudog es un apoyo municipal para ofrecer, gratuitamente, atención básica mediante servicios de consulta, vacunación antirrábica y desparasitación, por lo que atender una emergencia hospitalaria no es posible atender.

Destacó que el municipio de Soledad de Graciano Sánchez es referente a nivel estatal, en la procuración del cuidado del bienestar animal, con la singular creación del Refugio y Hospital “Huellitas”, así como la adecuación de áreas para mascotas en diversos Parques Urbanos del municipio.

Estas acciones impulsadas por la administración municipal, apoyada por el Alcalde Navarro Muñiz,  reflejan el compromiso de mantener un gobierno cercano a la población, que escucha y atiende sus necesidades para mejorar las condiciones de vida y bienestar, incluyendo a sus animales de compañía.

