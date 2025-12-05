AMBIENTE FESTIVO Y FAMILIAR INVADE LA VILLA NAVIDEÑA DE SOLEDAD, QUE SEGUIRÁ ACTIVA TODO DICIEMBRE

– Con una agenda que incluye desde cine navideño hasta espectáculos musicales y actividades comunitarias, la Villa Navideña consolida el compromiso municipal de ofrecer espacios cálidos que acompañan y reúnen a todas las familias soledenses.

La Villa Navideña instalada en la Plaza Principal de Soledad de Graciano Sánchez se ha convertido en el punto de encuentro favorito de cientos de familias que, desde su encendido el pasado martes 2 de diciembre, disfrutan un espacio iluminado, emotivo y cercano que fortalece la unión comunitaria. Las y los visitantes destacan la calidez con la que el Ayuntamiento crea ambientes pensados para el disfrute de niñas, niños, jóvenes y personas adultas mayores, siempre bajo la visión humanista que impulsa el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

Desde la apertura de la pista de hielo gratuita, hasta las funciones de cine navideño y los conciertos preparados para este mes, el Ayuntamiento invita a todas y todos a seguir participando en las actividades diarias del Programa de Actividades Navideñas, que se extiende hasta el 2 de enero de 2026, con opciones como la Pista de Hielo de las 14:00 a las 21:00 horas; conciertos, presentaciones artísticas, posadas tradicionales y el ciclo de cine “Navidad en Pantalla Grande” en el Teatro Doroteo Arango, que contempla funciones como ¡Qué Bello es Vivir! el 06 de diciembre a las 18:00 horas; Pinocchio el 11 de diciembre a las 18:00 horas; El Grinch el 14 de diciembre a las 12:00 horas y Los Gremlins el 21 de diciembre a las 12:00 horas.

La población también puede disfrutar actividades como, el Concierto de Navidad con la Rondalla Universitaria Potosina este viernes 05 de diciembre a las 20:00 horas, así como los conciertos de villancicos y pastorelas escolares programados del 06 al 15 de diciembre, a las 19:00 horas en la Plaza principal.

A estas experiencias se suma la Posada Tradicional Navideña que se realizará el 15 de diciembre a las 18:00 horas en la Casa de Cultura, además de la función “Navidad Espectacular”, programado para el 18 de diciembre a las 20:00 horas en el Teatro “Doroteo Arango”, que fortalecerá el ambiente festivo que acompaña de manera especial a las familias soledenses durante esta temporada.

El Ayuntamiento invita a todas y todos a seguir acudiendo diariamente a las actividades del Programa de Actividades Navideñas, pensadas para iluminar corazones, compartir esperanza y celebrar en comunidad, reafirmando el compromiso municipal de mantenerse cercano y presente con cada familia de Soledad de Graciano Sánchez.