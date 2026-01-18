ALCANZA GOBIERNO DE SOLEDAD MÁS DEL 35% DE META DE RECAUDACIÓN POR PREDIAL

– De una proyección de recaudación de 70 millones como parte del programa “Contribuyente Cumplido 2026″, en las dos primeras semanas se ha recaudado más de 24 millones de pesos.

Durante los primeros 15 días del 2026, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez alcanzó una meta de recaudación por impuesto predial del 35% de la meta total, a través del programa «Contribuyente Cumplido 2026», el cual estará vigente hasta el mes de marzo como descuentos del 15, 10 y 5 por ciento por pronto pago durante el primer trimestre del año.

La titular de la Dirección de Catastro Municipal, Reyna Sarahí Patiño Aguilar, reconoció la responsabilidad y el compromiso de las y los contribuyentes soledenses, ya que este avance en la recaudación del impuesto no sería posible sin la participación ciudadana. «Hemos alcanzado más de 24 millones de pesos recaudados, lo que cual nos da la seguridad de que la meta la alcanzaremos con total confianza y éxito al término del programa», dijo.

Agregó que para facilitar el cumplimiento de esta obligación que tiene todo propietario de un bien inmueble, la dependencia a su cargo mantiene disponibles diversas modalidades de pago, entre ellas están los nueve puntos de cobro presenciales que brindan atención en un horario de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, de lunes a viernes.

Asimismo, se cuenta con el pago en línea desde el cual el usuario puede realizar su trámite a cualquier hora del día, a través de la página web oficial del Ayuntamiento, facilitando el cumplimiento de esta obligación sin necesidad de trasladarse de manera presencial. O bien, los contribuyentes también pueden esperar a la “Unidad Catastro Móvil”, que acerca este servicio a distintas colonias del municipio para que las y los soledenses regularicen su predio.

Así, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez refrenda su compromiso de mantener un Gobierno cercano a la ciudadanía, brindando atención y servicios accesibles que faciliten el cumplimiento de obligaciones ciudadanas.

Cabe recordar que la recaudación de estos impuestos son utilizados para llevar a cabo obras de infraestructura, pavimentación y fortalecer servicios públicos que mejoren la calidad de vida de las familias soledenses y consoliden el desarrollo del municipio.