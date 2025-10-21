ALCALDE NAVARRO MUÑIZ IMPULSA LA TRANSFORMACIÓN DE LA COLONIA SAN FELIPE CON NUEVA OBRA DE PAVIMENTACIÓN

– Con una inversión superior a los tres millones de pesos, se arrancó la rehabilitación de la calle San Martín, aunado al progreso de la calle Santa Catarina, vialidad que será inaugurada próximamente.

El Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz, dio este día el banderazo de arranque a la pavimentación con concreto hidráulico de la calle San Martín, en el tramo que comprende de avenida México a calle Guadalcázar, en la colonia San Felipe, con una inversión de más de 3 millones de pesos; este proyecto forma parte del plan integral de rehabilitación urbana que el Gobierno Municipal impulsa en esta colonia, donde previamente se concluyó la pavimentación de la calle Santa Catarina.

Durante su mensaje, el Alcalde destacó que su gobierno escucha, atiende y resuelve para brindar mejores servicios básicos a la ciudadanía; agregó que esta obra representa la modernización de una vialidad y un paso firme hacia la dignificación de una de las colonias más antiguas y representativas del municipio: “Lo dijimos al inicio de los procesos electorales: una vez que llegamos a gobernar, gobernamos para todas y todos, hoy, la calle San Martín se suma al compromiso de transformar la colonia San Felipe; antes de que termine este trienio, todas sus calles contarán con pavimento de concreto hidráulico, agua, drenaje y alumbrado público”.

El proyecto contempla la intervención de casi dos mil metros cuadrados, donde se realizarán trabajos de demolición de pavimento y banquetas, sustitución de líneas de agua potable y drenaje sanitario, reposición de tomas y descargas domiciliarias, además de la construcción de guarniciones, banquetas nuevas, señalética y pintura vial, que mejorarán la movilidad y seguridad de los peatones y automovilistas e incrementarán la plusvalía de las viviendas y la calidad de vida de las y los habitantes de la zona.

Por su parte, Carlos Arturo Cogos, vecino de la colonia San Felipe, expresó su agradecimiento al Gobierno Municipal por atender una demanda que la colonia había solicitado por años. “Nos sentimos muy afortunados de que hoy sea nuestra calle San Martín la que reciba esta obra tan importante, teníamos años esperando y hoy, gracias al Presidente Juan Manuel Navarro Muñiz, podemos ver que realmente se está trabajando por Soledad, son obras que se ven, se sienten y transforman nuestras colonias”, señaló.

Con este nuevo arranque, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez reafirma su cercanía con las familias y su visión de gobierno que escucha y atiende, impulsando una transformación urbana que eleva el bienestar de toda la comunidad y fortalece el desarrollo ordenado del municipio.