ALCALDE NAVARRO MUÑIZ ILUMINA AV. CORDILLERA ORIENTAL

Esta noche, el Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz, inauguró la rehabilitación del alumbrado público de la avenida Cordillera Oriental, un proyecto muy anhelado y con el que la seguridad se renueva y el bienestar social se establece.

Con una inversión de 6.6 millones de pesos, se colocaron 220 luminarias LED en más de 2 kilómetros, beneficiando de manera directa e indirecta a más de 24 mil personas de colonias como Colinas del Márquez, Prados de Soledad, Valle de los Cactus y Quintas de la Hacienda, entre otras.

Esta obra, da muestra de la línea de un gobierno cercano que escucha y atiende a las familias, mejorando la seguridad vial, la armonía urbana y la calidad de vida de la población.