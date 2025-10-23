ALCALDE NAVARRO MUÑIZ FORTALECE LA CONVIVENCIA FAMILIAR CON ARRANQUE DE NUEVO PARQUE URBANO

– El edil dio el banderazo de inicio a los trabajos de reconstrucción de esta área recreativa en el fraccionamiento Valle de Bellavista, con una inversión de 1.3 millones de pesos.

Rodeado del cálido recibimiento de vecinas y vecinas del fraccionamiento Valle de Bellavista, Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, dio el banderazo de arranque a los trabajos de reconstrucción de un nuevo Parque Urbano, mismo que contará con infraestructura moderna, iluminación y áreas para el disfrute de todas las familias; con una inversión de 1.3 millones de pesos, este espacio de convivencia social beneficiará a más de 3 mil habitantes de la zona.

Durante el evento, el Alcalde Juan Manuel Navarro destacó: «seguiremos impulsando obras como esta para que nuestra gente tenga una mejor calidad de vida, este fue una de las primeras áreas recreativas que inauguramos hace algunos años y tengan por seguro que les brindaremos un mejor espacio para sus familias». Asimismo, enfatizó que estos espacios son fundamentales para promover la cohesión social y ofrecer alternativas saludables para la ciudadanía.

Este Parque Urbano que ahora se construye, incluirá la intervención en una superficie aproximada de 2,700 metros cuadrados, mejorando y modernizando diversas áreas del terreno actual. Entre las obras previstas destacan la renovación del Salón de Usos Múltiples, sanitarios, cancha multifuncional, zonas de descanso, andador peatonal, área de juegos infantiles, gimnasio al aire libre, trota pista, áreas verdes y el acceso principal.

Además, todos estos espacios contarán con iluminación de tecnología LED de última generación y se construirá un cercado perimetral que permitirá incrementar la seguridad de las y los usuarios, priorizando la protección de niños, jóvenes y adultos mayores que usan diariamente estos espacios para realizar actividades físicas, recreativas y sociales.

Navarro Muñiz afirmó en colaboración con la ciudadanía, se mejoran y se atienden las demandas sociales más apremiantes, subrayando que la garantía de la seguridad pública es una acción que todos los días tiene resultados en el municipio, con una entrega total de la Guardia Civil Municipal.

Con este nuevo proyecto de infraestructura urbana, el Gobierno municipal reafirma su compromiso de rescatar y crear espacios que fomenten la convivencia, el deporte y la cultura de la salud en beneficio de todas las familias de Soledad de Graciano Sánchez.