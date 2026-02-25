ALCALDE NAVARRO MUÑIZ ENTREGA PAQUETES ALIMENTARIOS QUE FAVORECEN EL DESARROLLO SOCIAL

* Con una nueva entrega en la colonia Fidel Velázquez, el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz resaltó el esquema de apoyos sociales que brinda su gobierno, con mejoras que transforman la vida diaria.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, arrancó este día una nueva entrega del Programa Alimentario en la colonia Fidel Velázquez, un apoyo que llega a más de 27 mil familias del municipio, y que es considerado uno de los más sólidos y representativos de la administración; ante cientos de beneficiarias y beneficiarios, destacó que este esquema fortalece la economía familiar y garantiza alimentos básicos en los hogares que más lo necesitan, manteniendo una política de cercanía y atención directa a la población.

El Alcalde subrayó que este programa se ha mantenido firme y hoy avanza con mayor cobertura, gracias a una planeación responsable y al respaldo institucional del Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, lo que permite que los recursos rindan más y se traduzcan en beneficios tangibles para las familias. “Este es uno de los programas más bonitos y consistentes que tenemos en Soledad; hoy vamos hacia arriba, ampliando el padrón para que más familias puedan recibir este apoyo, me da mucho gusto volver a encontrarnos y cumplirles, porque en este gobierno escuchamos y atendemos”, expresó.

En representación de las y los colonos, Socorro Grimaldo Vázquez agradeció el respaldo del Gobierno Municipal: “Muchísimas gracias al Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz por estos apoyos que fortalecen nuestra economía, ya que no siempre podemos contar con el recurso suficiente para surtir nuestras despensas, esto es un gran alivio en nuestro día a día; en nombre de todas las personas de esta colonia, le damos nuestro más grande agradecimiento”.

Asimismo, el edil soledense informó que las entregas se realizan de forma simultánea en la Cabecera Municipal y en comunidades, y recordó que la Dirección de Desarrollo Social mantiene puertas abiertas para orientar a quienes requieran información sobre este y otros programas, como el de apoyo a personas Adultas Mayores, y adelantó que en marzo regresará a la colonia para supervisar mejoras en la plaza pública, como parte del compromiso de mantener espacios dignos y cercanos a las familias.

El Programa Alimentario representa un alivio alimenticio y económico en los hogares, al recibir gratuitamente un paquete con productos de la canasta básica, como azúcar, cereal, arroz, frijol, leche, galletas, pasta, café, avena, papel higiénico, entre otros artículos de uso diario. Así, el Gobierno Municipal reafirma una atención cercana y directa, para la solución de necesidades de la gente.