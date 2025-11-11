ALCALDE NAVARRO MUÑIZ ENTREGA MÓDULO DE USO SANITARIO EN SECUNDARIA GRACIANO SÁNCHEZ

– El edil atendió la solicitud realizada por la comunidad, para reconstruir y ampliar los sanitarios para el quehacer diario docente y de beneficio estudiantil.

Fortaleciendo la cercanía con el sector educativo, para garantizar mejores condiciones para la enseñanza escolar, el presidente municipal de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz, entregó este lunes un nuevo módulo de sanitarios en la secundaria Graciano Sánchez, con lo que se garantiza que las y los estudiantes y personal docente cuenten con instalaciones dignas y funcionales que contribuyen a un entorno escolar digno.

Durante su visita, el Alcalde recorrió las instalaciones del plantel acompañado por la directora del centro educativo, la directora de Educación y Acción Cívica Municipal, Velia Guadalupe Castro Granja, y el director de Infraestructura Municipal, Jorge Grimaldo Limón, reafirmando su compromiso con la mejora continua de los espacios escolares.

“El apoyo a la educación es una prioridad en nuestra administración; queremos que cada niña y niño soledense tenga condiciones adecuadas para aprender y desarrollarse plenamente”, señaló el Alcalde.

Este módulo de sanitarios será indispensable para el uso de personal docente y directivos, mejorando liberando la zona exclusiva del alumnado.

Con acciones como esta, el Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez mantiene su cercanía con la comunidad educativa, escuchando y atendiendo las necesidades que fortalecen el bienestar y futuro de las familias soledenses.