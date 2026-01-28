ALCALDE NAVARRO MUÑIZ ARRANCA OBRA DE PAVIMENTACIÓN E HIDRÁULICA EN ZONA CENTRO DE SOLEDAD

– El edil soledense encabezó el arranque de los trabajos de pavimentación con concreto hidráulico y el entubamiento de un canal de aguas negras aledaño, con una inversión de más de 2.5 millones de pesos.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, dio este día el doble banderazo de arranque de la obra de pavimentación con concreto hidráulico en la privada Negrete en Cabecera Municipal y el entubamiento de un canal de aguas residuales, que contempla un beneficio directo e indirecto para más de dos mil habitantes, atendiendo las políticas de mantener un gobierno cercano y que responde a las necesidades reales de las familias.

Esta obra de rehabilitación que contempla la intervención de mil 460 metros cuadrados y una inversión de más de dos millones de pesos, permitirá abatir carencias históricas en servicios básicos, al incluir la introducción de líneas de agua potable y drenaje sanitario, tomas y descargas domiciliarias, trabajos de terracerías, banquetas, guarniciones, pavimento de concreto hidráulico, además de pintura y señalética vertical, mejorando la movilidad, la seguridad vial y la imagen urbana de esta zona del municipio, como parte de la línea de acción de escuchar y atender a la población.

Durante el arranque, el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz afirmó: “Hoy venimos a cumplir un compromiso con la gente de la privada Negrete; en Soledad no hay obras pequeñas, porque cada acción significa un cambio de vida, esta obra no es solo concreto, es dignidad, seguridad y bienestar para las familias que están muy cerca de la Cabecera municipal, y vamos a seguir llevando de la mano el desarrollo de toda esta zona”.

Además, el edil anunció que como parte de la atención integral a esta zona, la próxima semana arrancarán los trabajos de entubamiento del canal de aguas en la calle General Fuero, que permitirá mejorar la seguridad y las condiciones sanitarias del entorno, especialmente para las familias, niñas y niños que transitan diariamente por el área, refrendando que el Gobierno Municipal escucha, atiende y da seguimiento a las necesidades de la población para generar entornos más seguros y dignos.

A nombre de las y los vecinos, Jessica Martínez, beneficiaria de la obra, expresó: “Esta pavimentación la hemos solicitado desde hace mucho tiempo; ahora nuestros niños podrán salir con mayor seguridad y ya no sufrir cuando llueve; gracias, señor Alcalde, por escuchar y atender a nuestra colonia”.

El Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez reiteró su compromiso de seguir trabajando con cercanía, especialmente con las familias, niñas, niños y sectores que más lo necesitan, impulsando obras que elevan la calidad de vida en este municipio.