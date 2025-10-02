15.1 C
jueves, octubre 2, 2025

– Reconocer el esfuerzo y los derechos laborales de las y los trabajadores se traduce en atención más cercana y eficiente para familias, jóvenes y sectores vulnerables del municipio, afirma.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, anunció en el marco del segundo año de gobierno, que el Ayuntamiento iniciará un programa institucional para reconocer a las y los trabajadores municipales, mediante la otorgamiento de basificación para un importante número de la base trabajadora, con el propósito de mejorar sus condiciones laborales y garantizar estabilidad laboral, lo que permitirá que más personal acceda al régimen de nómina, prestaciones completas y seguridad médica, sin comprometer la operación de los servicios públicos ni las obras en beneficio de la población.

El Alcalde destacó que estas acciones son resultado del compromiso del Gobierno Municipal de mantener finanzas sanas mientras fortalece la calidad del trabajo que se realiza en todas las áreas del municipio. “Esto representa un incremento en los beneficios para los trabajadores y, sobre todo, una inversión en la calidad de los servicios que llegan a las familias, jóvenes, adultos mayores y sectores vulnerables de Soledad”, señaló Navarro Muñiz.

Además, el Alcalde subrayó que esta iniciativa fomenta un ambiente laboral positivo, lo que se traduce en atención más cercana, eficiente y comprometida hacia la ciudadanía, demostrando su interés por el bienestar integral de quienes integran la administración municipal. “Queremos que cuando vengan a laborar lo hagan con la mejor disposición”, agregó.

Con esta iniciativa, el Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez reafirma su línea de acción de cercanía con la población y con su personal, garantizando estabilidad, seguridad y reconocimiento a la labor diaria, lo que se traduce en servicios de calidad y un municipio más cercano y atento a las necesidades de todas las familias soledenses.

