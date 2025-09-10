ALCALDE JUAN MANUEL NAVARRO REFUERZA SERVICIOS PÚBLICOS EN SOLEDAD CON MÁS EQUIPO Y PERSONAL

* Con cuatro tolvas adicionales en proceso de adquisición, Soledad garantizará un servicio más eficiente y cercano a la ciudadanía.

Con el objetivo de garantizar una atención más eficiente a las familias soledenses en la recolección diaria de residuos, el Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz, anunció el fortalecimiento de los servicios municipales con la adquisición de cuatro nuevas tolvas y la incorporación de más personal, subrayando la importancia de seguir invirtiendo en áreas prioritarias como aseo, recolección de basura y alumbrado público, ya que son servicios que impactan de manera directa en la calidad de vida de la ciudadanía.

El Alcalde informó que estas nuevas unidades se encuentran en proceso de adquisición por lo que estarán listas para su entrega en aproximadamente un mes, lo que permitirá reforzar de manera significativa al área de Aseo Público y optimizar la atención en cada sector del municipio; además, adelantó que también se trabaja en la adquisición de más camionetas y la mejora en el sistema de alumbrado, con la finalidad de ampliar la capacidad de respuesta de la administración.

Actualmente, la recolección de residuos en en el municipio se realiza con 14 tolvas que operan en dos turnos, de 6:00 de la mañana a 2:00 de la tarde y de 2:00 de la tarde a 8:00 de la noche, logrando recolectar entre 104 y 120 toneladas de desechos diariamente, este esquema, que se aplica tres veces por semana en todas las colonias, comunidades y la Cabecera Municipal, permite ofrecer un servicio constante y de amplia cobertura, lo que ha colocado al municipio como ejemplo en materia de eficiencia en servicios públicos.

“Estamos invirtiendo en lo que verdaderamente impacta en la vida diaria de la gente, porque queremos un Soledad limpio, iluminado y con servicios que den confianza”, destacó Juan Manuel Navarro Muñiz, quien refrendó su compromiso de mantenerse cercano a la ciudadanía, escuchando y atendiendo las necesidades de todos los sectores, en especial de las familias que día con día reconocen el trabajo del Ayuntamiento.