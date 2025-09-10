25.2 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
SOLEDAD

ALCALDE JUAN MANUEL NAVARRO REFUERZA SERVICIOS PÚBLICOS EN SOLEDAD CON MÁS EQUIPO Y PERSONAL

By Redacción
48
spot_img
miércoles, septiembre 10, 2025

* Con cuatro tolvas adicionales en proceso de adquisición, Soledad garantizará un servicio más eficiente y cercano a la ciudadanía.

Con el objetivo de garantizar una atención más eficiente a las familias soledenses en la recolección diaria de residuos, el Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz, anunció el fortalecimiento de los servicios municipales con la adquisición de cuatro nuevas tolvas y la incorporación de más personal, subrayando la importancia de seguir invirtiendo en áreas prioritarias como aseo, recolección de basura y alumbrado público, ya que son servicios que impactan de manera directa en la calidad de vida de la ciudadanía.

El Alcalde informó que estas nuevas unidades se encuentran en proceso de adquisición por lo que estarán listas para su entrega en aproximadamente un mes, lo que permitirá reforzar de manera significativa al área de Aseo Público y optimizar la atención en cada sector del municipio; además, adelantó que también se trabaja en la adquisición de más camionetas y la mejora en el sistema de alumbrado, con la finalidad de ampliar la capacidad de respuesta de la administración.

Actualmente, la recolección de residuos en en el municipio se realiza con 14 tolvas que operan en dos turnos, de 6:00 de la mañana a 2:00 de la tarde y de 2:00 de la tarde a 8:00 de la noche, logrando recolectar entre 104 y 120 toneladas de desechos diariamente, este esquema, que se aplica tres veces por semana en todas las colonias, comunidades y la Cabecera Municipal, permite ofrecer un servicio constante y de amplia cobertura, lo que ha colocado al municipio como ejemplo en materia de eficiencia en servicios públicos.

“Estamos invirtiendo en lo que verdaderamente impacta en la vida diaria de la gente, porque queremos un Soledad limpio, iluminado y con servicios que den confianza”, destacó Juan Manuel Navarro Muñiz, quien refrendó su compromiso de mantenerse cercano a la ciudadanía, escuchando y atendiendo las necesidades de todos los sectores, en especial de las familias que día con día reconocen el trabajo del Ayuntamiento.

Artículo anterior
SOLEDAD SE SUMA AL DÍA MUNDIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO CON ACCIONES DE CONCIENTIZACIÓN
Artículo siguiente
“UN GOBIERNO MUNICIPAL QUE ENTIENDE Y ATIENDE NUESTRAS NECESIDADES”: VECINOS FRACC. EL MORRO EN SOLEDAD DE G.S.
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.