ALCALDE JUAN MANUEL NAVARRO RECONOCE FIGURA DE LAS Y LOS ADULTOS MAYORES CON EMOTIVO CERTAMEN

* María Natalia Palomo Rojas fue nombrada Reina del Adulto Mayor 2025, junto a María Delia González y Angélica Liñán como Princesas; el Alcalde informó que la coronación oficial será el 28 de agosto.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, encabezó la emotiva ceremonia del Certamen del Adulto Mayor 2025, donde se reconoció el talento, la alegría y la trayectoria de quienes han forjado con su esfuerzo la historia del municipio; en un evento lleno de porras y aplausos, María Natalia Palomo Rojas, de la comunidad Estación Ventura y representante del Club “Nueva Aventura”, fue coronada como Reina 2025; junto a ella, María Delia González González, de la colonia San Luis 1, y Angélica Liñán, de la colonia Los Fresnos y miembro del Club “Nueva Vida”, recibieron el título de Princesas.

El certamen, que este año incluyó la participación de un caballero y una persona sordomuda con interpretación en lengua de señas, reafirmó el compromiso del Gobierno Municipal con la inclusión y la cercanía hacia las y los adultos mayores; la encargada de anunciar a las ganadoras fue Alejandra Díaz de León, Miss México 2023 y representante de México en Miss Mundo, quien formó parte del jurado junto a figuras destacadas en el ámbito cultural y social; más allá de la competencia, el certamen se convirtió en un homenaje a la experiencia y al espíritu inquebrantable de este sector de la población.

Durante la entrega de bandas y presentes, el Alcalde Juan Manuel Navarro reiteró que su administración trabaja bajo una visión de cercanía y respeto hacia las personas adultas mayores, promoviendo actividades que fortalezcan su participación social, fomenten la sana convivencia y reconozcan su legado. “Este certamen nos recuerda que la verdadera belleza está en la historia que cada persona lleva consigo y en la alegría que comparte con su comunidad”, expresó.

Para muchas familias, este evento fue una oportunidad de acompañar, aplaudir y celebrar a sus seres queridos, reconociendo que las y los adultos mayores son un pilar fundamental para el desarrollo social del municipio. La coronación oficial de la Reina y Princesas se realizará el próximo 28 de agosto, en el marco del Día del Adulto Mayor, como parte de las actividades que el Gobierno Municipal organiza para rendir homenaje a este importante sector de la sociedad.