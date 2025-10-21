ALCALDE JUAN MANUEL NAVARRO MUÑIZ ENCABEZA PRESENTACIÓN DE ACTIVIDADES DE DÍA DE MUERTOS 2025 EN SOLEDAD

* Con un programa lleno de color, música, arte y tradición, Soledad celebrará el Día de Muertos en un ambiente familiar y participativo que fortalece los lazos entre la pobación.

El Teatro y Centro Cultural de Soledad de Graciano Sánchez fue escenario para la presentación oficial del festival “Tradición y Esencia, Festividad de Muertos 2025”, presentación encabezada por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, donde se dieron a conocer todas las actividades de este magno evento cultural que reafirma la identidad y el orgullo de las familias soledenses.

En su mensaje, el Alcalde Juan Manuel Navarro, destacó que estas actividades representan una oportunidad para honrar a quienes ya no están, pero también para mantener viva la tradición y la unión comunitaria que caracteriza a Soledad, resaltando la importancia de seguir promoviendo eventos que fomenten la participación de todas y todos, especialmente en estas fechas en las que la memoria y la identidad son fundamentales para seguir construyendo un municipio más unido y solidario.

El festival, organizado por el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, ofrecerá un amplio programa artístico y cultural, con presentaciones de comparsas huastecas, gracias al respaldo del Gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona, Soledad será nuevamente sede del evento estatal “Xantolo se Vive en tu Ciudad”, lo que permitirá que familias locales y visitantes disfruten de una gran fiesta que combina tradición, arte y cultura popular.

El programa “Tradición y Esencia, Festividad de Muertos 2025” contempla un amplio calendario de actividades del 20 al 31 de octubre, que incluye talleres de cartonería, maquillaje de catrinas, narraciones orales, proyecciones cinematográficas, concursos de altares y calaveritas literarias, además del tradicional Desfile Xantolo y la Marcha Zombie, en los que participarán distintas áreas del Ayuntamiento, como la Dirección de Cultura, la Coordinación de Atención al Adulto Mayor y el Sistema Municipal DIF, que sumará a sus centros comunitarios en esta gran celebración.

Las actividades se desarrollarán en distintos espacios públicos y culturales, como la Casa de Cultura y el Teatro y Centro cultural de Soledad, con acceso gratuito para toda la ciudadanía; destaca además la instalación de un monumental altar de muertos en la Presidencia Municipal, que será inaugurado el 27 de octubre como símbolo del respeto y el amor por quienes nos antecedieron.

“Esperemos que sea una gran fiesta porque somos el único país que celebra y que ríe de la muerte, y esas tradiciones no las podemos perder”, concluyó Navarro Muñiz, al invitar a las familias a disfrutar de esta festividad que enaltece la esencia de Soledad y promueve una cultura viva, participativa y cercana a la gente.