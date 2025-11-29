ALCALDE JUAN MANUEL NAVARRO LLEVARÁ ALEGRÍA, APOYOS Y ESPERANZA DE LA NAVIDAD A COLONIAS DE SOLEDAD

– El 13 de diciembre comenzará el plan de recorridos que abarcará alrededor de cinco colonias por día, con entrega de juguetes, cobertores, dulces, diversión y actividades para fortalecer la cercanía con las familias del municipio.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, confirmó que el próximo 13 de diciembre iniciará el recorrido en colonias y comunidades del municipio, con el objetivo de llevar alegría, esperanza de la temporada navideña y fortalecer la cercanía con las familias; remarcó que esta estrategia forma parte del compromiso permanente de escuchar y atender las necesidades de la población, especialmente en la temporada decembrina que reúne a las familias.

El Alcalde explicó que cada día se visitarán alrededor de cinco colonias para entregar juguetes a niñas y niños, además de reforzar el programa invernal mediante la distribución de cobertores que brindan apoyo directo a los sectores más vulnerables ante el descenso de temperatura, destacó que la logística fue diseñada para abarcar zonas donde las familias requieren mayor respaldo del Gobierno Municipal, garantizando eventos seguros y accesibles.

Añadió que están programadas cerca de 45 posadas durante todo el mes, con una entrega variable de juguetes dependiendo de la participación de la población en cada punto, y subrayó que estas actividades buscan generar espacios de convivencia comunitaria, reforzar la unión entre vecinos y mantener la presencia cercana del Ayuntamiento en los hogares soledenses.

“Queremos que cada niña y niño reciba un detalle que les haga sentir el espíritu de estas fechas, y que las familias sepan que este Gobierno está con ellas en todo momento”, expresó el Alcalde, quien reiteró que estas acciones se realizan siguiendo su instrucción de mantener un trato directo con la ciudadanía y asegurar que todos los apoyos lleguen a quienes más los necesitan.