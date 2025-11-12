ALCALDE JUAN MANUEL NAVARRO INICIA TRANSFORMACIÓN URBANA DE LA COLONIA ALCATRACES

– Además de iniciar los trabajos de pavimentación con concreto hidráulico de la calle Acacias, se anunció la construcción de un área común y la rehabilitación de otras calles de privadas, con todos los servicios.

El Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz, dio el banderazo de arranque al proyecto de transformación urbana de la colonia Alcatraces, con la pavimentación de varias calles, entre ellas, Acacias, que actualmente es de tierra, piedras y su estado es irregular para el tránsito de personas y automóviles; el arranque de rehabilitación comprende de la calle Guamúchil a la avenida Bellavista, otras vialidades de privadas y la construcción de un área común para beneficio de toda la comunidad.

El edil afirmó que, con esta obra pública, el Gobierno Municipal atenderá una de las principales demandas de las y los vecinos, quienes durante años enfrentaron dificultades para transitar por la zona debido al deterioro de la vialidad, destacando que gracias al respaldo del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, Soledad continúa avanzando con obras que transforman la vida de las familias: “Soledad ha sido el principal beneficiado de tener un Gobernador soledense; juntos, con finanzas sanas y trabajo en equipo, seguimos mejorando las colonias y elevando la calidad de vida de nuestra gente”, afirmó.

El proyecto, con una inversión cercana a los seis millones de pesos, contempla la rehabilitación de más de tres mil 250 metros cuadrados, incluyendo la sustitución de drenaje, tomas de agua potable, escargas domiciliarias, banquetas, guarniciones y señalética, beneficiando directamente a casi cinco mil 195 habitantes.

Durante el evento, Nidia Rosas Jaimes, vecina beneficiaria, expresó su gratitud al Gobierno Municipal por escuchar las necesidades de la colonia y responder con acciones concretas: “Hoy es un día especial, porque después de mucho tiempo de solicitar apoyo, vemos que el Alcalde y su equipo cumplen, gracias por esta obra que nos dará calles dignas, drenaje, agua potable y mejor calidad de vida, en usted, señor Alcalde, encontramos el eco a nuestras necesidades”, manifestó.

Con esta pavimentación, el Ayuntamiento de Soledad reafirma su compromiso de trabajar cerca de las familias, impulsando obras que transforman las calles y fortalecen la armonía de la población, la administración encabezada por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz continúa demostrando que un gobierno que escucha y atiende, genera progreso y bienestar para todas y todos los soledenses.