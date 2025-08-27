ALCALDE JUAN MANUEL NAVARRO INAUGURA MODERNO ESPACIO RECREATIVO EN UN AMBIENTE DE FIESTA CIUDADANA

– Con una inversión superior a 4.2 millones de pesos, el Gobierno Municipal construyó un espacio moderno, integral, seguro e iluminado con tecnología LED.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, encabezó la entrega del nuevo Parque Urbano en la colonia Villas de Soledad, en un ambiente de algarabía y festejo por parte de las familias beneficiarias, quienes reconocieron el compromiso del Gobierno Municipal de seguir impulsando proyectos que elevan la calidad de vida y fomentan la cohesión social, transformando espacios abandonados en sitios de desarrollo social.

En este Parque se construyó una cancha multifuncional, trotapista, área de juegos infantiles, gimnasio al aire libre, andadores peatonales, zonas de descanso y sanitarios, además de contar con cercado y moderna iluminación LED para garantizar la seguridad de las y los visitantes en un espacio de más de mil 200 metros cuadrados que se construyó con una inversión superior a los 4.2 millones de pesos, provenientes del Fondo de Fortalecimiento Municipal.

Durante su mensaje, el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz destacó que la transformación de Soledad se ha logrado gracias al respaldo del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona y reiteró su compromiso de continuar generando más espacios de recreación y convivencia para las familias. “Gracias a Villas de Soledad, la verdad es que les quedó hermosa esta área recreativa, parecía imposible que se fuera a hacer esta obra, pero hoy es una realidad, vamos a seguir construyendo más espacios recreativos como este, porque es la clave para seguir trabajando por nuestros niños y adultos mayores, integrando a las familias en una mejor época para Soledad”, expresó.

Por su parte, la presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Ma. del Pilar Cardona Reyna, reconoció que este Parque será un punto de encuentro para toda la colonia y un lugar donde niños, jóvenes y adultos mayores podrán convivir de manera sana y segura. “Este espacio ustedes ya lo conocían en otras condiciones, y ahora lo ven transformado en un lugar de esparcimiento para venir con toda la familia, creo que es un gran trabajo que está haciendo nuestro Alcalde al velar siempre por el bienestar y la comodidad de los habitantes de Soledad”, aseguró.

Las y los vecinos de Villas de Soledad también manifestaron su agradecimiento por la obra, como la beneficiaria María Teresa García, visiblemente emocionada, expresó: “Agradecemos infinitamente principalmente al Alcalde Juan Manuel Navarro el haber hecho este maravilloso proyecto que es para bien de todos nosotros, teníamos tiempo solicitándolo y gracias al apoyo de nuestras autoridades, realmente estoy muy emocionada, no pensé que fuera posible culminarlo, pero quedó precioso y estamos muy agradecidos”.

Con este parque, que beneficiará directamente a más de 15 mil habitantes de la zona, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de estar cerca de las familias y de responder con acciones concretas a las necesidades de la población. La construcción de espacios públicos dignos y seguros fortalece la cohesión social, promueve la actividad física y recreativa, y garantiza que Soledad de Graciano Sánchez siga avanzando con un progreso firme y constante.