ALCALDE JUAN MANUEL NAVARRO INAUGURA E INVITA A FAMILIAS A ADMIRAR ALTAR DE MUERTOS MONUMENTAL

– El edil soledense llamó a preservar nuestras tradiciones y disfrutar en familia todas las actividades dentro de la Festividad de Muertos 2025, con orgullo, identidad y compromiso por la cultura.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, inauguró, este martes, el Altar de Muertos Monumental instalado en en el interior de la Presidencia Municipal, que este año se encuentra dedicado a la memoria de las y los trabajadores municipales que ya partieron, como un reconocimiento a su entrega y servicio al pueblo soledense; esta ofrenda es parte de la Festividad de Muertos 2025, que desde el pasado jueves ha llenado de color y tradición las calles con comparsas y actividades culturales.

Durante el evento, el Alcalde destacó la importancia de mantener vivas las costumbres que nos unen como comunidad y fortalecen nuestra identidad nacional y local. “Estas tradiciones son parte de nuestras raíces, de nuestro amor por la familia y por quienes ya no están físicamente, pero siguen presentes en nuestra memoria y corazón”, expresó Navarro Muñiz, quien además invitó a las familias a visitar este Altar Monumental que estará disponible a lo largo de toda la semana en la Presidencia Municipal, de las 8 de la mañana a las 8 de la noche.

Con una emotiva participación, el coro infantil de la Escuela Municipal de Música, deleitó a las y los presentes con diversas interpretaciones, con temas como “La Llorona”, “Recuerdame”, “Un Poco Loco” y “El Mundo es Mi Familia”, que hicieron de este instante un momento para recordar, además de dar muestra del talento de las y los niños que, caracterizados, se sumaron a la celebración de Día de Muertos.

De esta manera, el Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, siguiendo la encomienda de estar siempre cerca de las familias y de promover la unión comunitaria, impulsa este tipo de actividades que fortalecen los valores culturales y fomentan el orgullo de ser soledense.

Las actividades y eventos de Día de Muertos continúan esta semana con una amplia agenda cultural que se desarrolla en la Plaza Principal, como el espectáculo de Leyendas Mexicanas, la Marcha Zombie y proyección de películas de terror en el Teatro y Centro Cultural, reafirmando el compromiso del Ayuntamiento con el arte, la cultura y las tradiciones que dan identidad al municipio.