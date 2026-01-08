ALCALDE JUAN MANUEL NAVARRO IMPULSA LA ILUMINACIÓN TOTAL DE LA ZONA ORIENTE DE SOLEDAD DE G. S.

– La noche de este miércoles, el edil entregó la renovación del alumbrado de más de dos kilómetros de la avenida Cordillera Oriental y anunció la consolidación de más calles iluminadas.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, entregó a miles de familias de la zona oriente del municipio, el encendido de la renovación del alumbrado público de la avenida Cordillera Oriental, obra que representó una inversión de 6.6 millones de pesos y la instalación de 220 luminarias LED, con lo que se fortalece la seguridad y movilidad de una de las vialidades más importantes del municipio, en beneficio de más de 24 mil personas.

Durante el evento, en el que se iluminaron má de dos kilómetros de longitud, el Alcalde anunció que, para mantener un gobierno cercano, se iluminarán todas las calles transversales a la Cordillera Oriental con tecnología del mismo nivel, con el objetivo de consolidar esta zona como una de las mejores áreas urbanas de Soledad, acercando infraestructura de calidad a las familias y sectores que diariamente transitan por esta vialidad.

“Que mejor manera de empezar el año que trabajando; lo dijimos cuando estuvimos en esta zona y hoy regresamos para cumplirlo. Vamos a comenzar a alumbrar todas las calles aledañas con la misma calidad, para seguir posicionando a Soledad como uno de los mejores municipios”, expresó el edil soledense, quien reconoció además el respaldo del Gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona para renovar el alumbrado desde el bulevar Valle de los Fantasmas hasta la avenida Camino al Ejido La Libertad.

Finalmente, el Presidente Municipal destacó que la respuesta de la ciudadanía en el pago del predial, desde los primeros días del año, permitirá acercar más obras, programas sociales y apoyos, como el que entregó a las familias de Valle de Los Cactus, La Sierra, Cactus, Quintas de la Hacienda, entre otras colonias de la zona, refrendando la línea de acción de un gobierno que permanece cerca de las familias, escucha y atiende, con la visión de seguir transformando a Soledad de Graciano Sánchez.