ALCALDE JUAN MANUEL NAVARRO HACE LLAMADO A LA CONCIENCIA SOBRE EL COMBATE DEL CÁNCER DE MAMA

– En la realización del Foro Rosa en el Auditorio municipal, el edil exhortó a las mujeres trabajadoras del Ayuntamiento a dedicar tiempo y cuidados a su salud, con detección y tratamiento oportuno.

El Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz dio comienzo al Foro Rosa “Con una mano en tu corazón y otra en tu conciencia”, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, con la finalidad de fomentar la prevención y generar conciencia entre las mujeres sobre la importancia de la detección oportuna, realizado en el Auditorio Municipal, un espacio que reunió a servidoras públicas y sus familias para conocer más de esta enfermedad y las estrategias efectivas para combatirla.

Durante su mensaje, el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz destacó que su administración municipal, busca impulsar acciones permanentes que fortalezcan la cultura de la prevención, entendiendo que el cuidado de la salud es una responsabilidad compartida que comienza con la información y la conciencia. “Quiero decirles que hoy dediquemos todo este tiempo; sé que tenemos trabajo y actividades, pero este espacio es invaluable, escuchemos el mensaje que nos van a dar, las dinámicas que conocerán hoy, luego este tiempo ya no regresa, y una prevención a tiempo puede salvar una vida, la prevención cambia vidas, cambia familias y cambia destinos”, expresó el Alcalde.

El Foro contó con la participación de la doctora Ingrid Galindo Rosales, quien impartió una charla enfocada en la detección temprana, el autocuidado y la importancia de hablar abiertamente sobre el cáncer de mama; en su intervención, recordó que octubre es un mes simbólico teñido de color rosa, no por moda, sino por amor y conciencia. “Detrás de cada lazo hay una historia, una familia y una oportunidad de detectar a tiempo algo que sí tiene tratamiento y cura, hablar del cáncer de mama es hablar de vida, de amor propio y de la oportunidad de salvar vidas”, destacó la conferencista.

Por su parte, María del Pilar Cardona Reyna, Presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), subrayó que el 19 de octubre, Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, representa un llamado mundial a la acción y al autocuidado; enfatizó la relevancia de la autoexploración mensual desde los 20 años, la exploración clínica anual a partir de los 25 y la mastografía anual desde los 40, prácticas fundamentales para detectar a tiempo cualquier anomalía.

El evento, impulsado por instrucción del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, reafirmó el compromiso del Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez con el bienestar integral de las mujeres y la promoción de entornos saludables; además, el mandatario hizo un llamado para que este tipo de actividades se repliquen de manera constante en colonias y comunidades, asegurando que la prevención y la información lleguen a todas las familias soledenses.