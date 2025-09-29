ALCALDE JUAN MANUEL NAVARRO ENTREGÓ PRIMER INFORME DE RESULTADOS A CUERPO EDILICIO

-Destacó el apoyo de Gobierno del Estado con quien se ha logrado obtener una inversión conjunta histórica de más de 3 millones de pesos, además de resaltar los avances en seguridad, programas sociales e infraestructura.

En cumplimiento a la Ley Orgánica del Municipio Libre, esta mañana, el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, entregó esta mañana a las y los integrantes del Cabildo Municipal, el documento del Primer Informe de Resultados de su administración municipal de Soledad de Graciano Sánchez, en el que se da cuenta de las acciones realizadas que, hoy, han transformado al municipio.

La entrega se realizó en el marco de la Segunda Sesión Solemne de Cabildo, donde el alcalde rindió, por escrito, un informe detallado de las acciones emprendidas durante los últimos 12 meses de gobierno, destacando avances en áreas clave como seguridad pública, desarrollo social, infraestructura y servicios básicos.

Navarro Muñiz reconoció el trabajo conjunto de las y los integrantes del cuerpo edilicio, especialmente por su respaldo en decisiones que han sido fundamentales para el desarrollo del municipio, como la creación y aprobación de la Guardia Civil Municipal, que refuerza la estrategia de seguridad en esta demarcación.

Asimismo, destacó la colaboración para avanzar en la renovación y ampliación de programas sociales, y la autorización para la perforación de nuevos pozos de agua, temas prioritarios que otorgan justicia social para las necesidades de miles de familias soledenses.

Cabe destacar que en el Informe de Resultados también se reconoce el apoyo de Gobierno del Estado, con quien de manera conjunta se ha logrado invertir una cifra histórica de más de 3 millones de pesos en obras y acciones destinadas a mejorar las necesidades prioritarias para Soledad.

El documento entregado a todos los miembros de Cabildo, ahora será analizado como parte del ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, además de que se pondrá a disposición para consulta pública a la ciudadanía.