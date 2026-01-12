ALCALDE JUAN MANUEL NAVARRO ENTREGA TECHADO METÁLICO EN UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN II

– La obra fortalece la atención terapéutica y brinda espacios dignos y seguros para niñas, niños, adultos mayores, quienes son usuarios de los servicios de rehabilitación integral.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, inauguró este lunes, junto a la Presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) María del Pilar Cardona Reyna, la construcción del nuevo techado con cubierta metálica de la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) II, ubicada en el fraccionamiento Villa Jardín, que representa una inversión superior a un millón de pesos; esta obra que beneficiará directamente a usuarias y usuarios de este centro de atención, respondiendo a la encomienda de fortalecer espacios de salud y bienestar, manteniendo al Gobierno Municipal cercano a las familias.

Durante el evento, el Alcalde destacó que este techado, de 10 por 20 metros, permitirá mejorar de manera significativa las actividades terapéuticas que se realizan en la UBR II, al brindar condiciones más seguras y dignas. “Para nosotros puede parecer una obra sencilla, pero para las y los pacientes, para las niñas, niños, adultos y sus familias, el beneficio será enorme; seguimos trabajando por la gente de Soledad, escuchando y atendiendo sus necesidades, porque este gobierno está cerca de su población”, expresó el edil, al agradecer también a la ciudadanía que cumple con el pago del predial, lo que permite seguir avanzando en obras de impacto social.

El edil, anunció que como parte del gran respaldo del Ayuntamiento a la población con alguna discapacidad que se atiende en la UBR II, se iniciará la construcción del techado en la Unidad de Equinoterapia, con una estructura de mayor refuerzo y con cubierta metálica, para mejorar los servicios y las sesiones.

Por su parte, la presidenta del Sistema Municipal DIF, María del Pilar Cardona Reyna reconoció el respaldo del Gobierno Municipal y subrayó el sentido humano de la obra. “Este techado significa seguridad, dignidad y mejores condiciones para niñas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad; cuando se trabaja en equipo, los resultados se convierten en beneficios reales para la comunidad”, señaló, al refrendar el compromiso del DIF Municipal de continuar laborando en favor de los sectores vulnerables.

En representación de las familias beneficiarias, Ana Victoria Sánchez, madre de familia, agradeció la atención brindada: “Para nosotros este techado representa protección y esperanza; se agradece que escuchen nuestras necesidades y actúen con hechos”.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez refrenda su línea de trabajo cercana a la gente, impulsando infraestructura que mejora la calidad de vida y fortalece la atención a la salud, a través de un gobierno sensible, que escucha y responde a las familias, a las y los pacientes, y a quienes diariamente acuden a las Unidades Básicas de Rehabilitación.