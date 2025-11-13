ALCALDE JUAN MANUEL NAVARRO ENCABEZA PRESENTACIÓN OFICIAL DE LA PLAYERA Y MEDALLA DEL MARATHÓN TV 2025

– Con apoyo del Gobierno municipal de Soledad, esta competencia es una de las más reconocidas a nivel nacional, por su alta participación de deportistas de México y otros países.

– El edil refrendó su compromiso con el impulso al deporte y la promoción de eventos que fomenten la convivencia familiar y la actividad física.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, encabezó la presentación oficial de la playera y medalla del Marathón TV 2025, en una rueda de prensa que se realizó en el Auditorio municipal; uno de los eventos atléticos más importantes del país, que se llevará a cabo este fin de semana en el Parque Tangamanga II, donde se destacó la calidad internacional de esta competencia que atraerá a corredores de distintos países de Centro y Sudamérica.

Durante su mensaje, el Alcalde refrendó el respaldo de su gobierno a las actividades que promueven el deporte, la salud y la integración de las familias soledenses y potosinas. “Hicimos un compromiso desde el inicio de este gobierno de sumar y colaborar con eventos que fortalezcan la cultura deportiva; respaldar este tipo de iniciativas es apostar por una sociedad más activa, sana y unida”, expresó.

Adelantó que la agenda deportiva en el municipio de Soledad, se consolida con una gama variada de eventos y programas que ponen al municipio como centro abierto del deporte y la reintegración social, por lo que dijo que se aproximan más eventos de calidad para las y los habitantes y visitantes, como es una función de lucha libre el próximo viernes.

Por su parte, el director del Marathón TV, Juan José Martínez, agradeció el apoyo del Gobierno Municipal y destacó la relevancia internacional del evento. “Competencias hay muchas, pero pocas con la calidad que distingue al Marathón TV, gracias al Alcalde Juan Manuel Navarro por su respaldo, que ha permitido consolidar un evento avalado por organismos internacionales y con gran expectativa a nivel centro y sudamericano”, comentó.

La carrera atlética Marathón TV 2025 se realizará este sábado 14 y domingo 15 de noviembre, contará con carreras de 5 y 10 kilómetros, categorías infantiles y juveniles, así como la participación de atletas élite provenientes de diversos países; la playera oficial, de color verde y con motivos prehispánicos y nacionales, luce un colibrí al centro y el logotipo de la administración municipal de Soledad de Graciano Sánchez, símbolo del compromiso constante de este gobierno con el deporte y la promoción de la identidad cultural.