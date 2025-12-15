ALCALDE JUAN MANUEL NAVARRO CONTINÚA LLEVANDO LA MAGIA DE LA NAVIDAD A LAS FAMILIAS SOLEDENSES

* Durante las Posadas Verdes que celebró en diversas colonias refrendó su encomienda de brindar justicia social e iniciar borrón y cuanta nueva en adeudos de INTERAPAS en el 2026

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, encabezó el segundo día de recorridos por colonias del municipio para llevar alegría y cercanía a las familias a través de las tradicionales posadas navideñas, con entrega de regalos y juguetes para niñas y niños, así como cobertores para personas adultas mayores; en las colonias Hogares Ferrocarrileros, Rivas Guillén Sur, Hogares Obreros y San Luis 1, afirmó que Soledad es el mejor municipio del estado, resultado de una línea de gobierno cercana que escucha y atiende a la población.

Durante los encuentros de este domingo, el Alcalde reconoció el cambio que ha vivido el municipio con los gobiernos verdes y reiteró que, su Administración, en 2026 iniciará el proceso de desincorporación de INTERAPAS; anunció que quienes tengan adeudos no pagarán nada, al establecerse borrón y cuenta nueva, al tratarse de cobros por un servicio que nunca se brindó, basando está decisión en criterios de justicia social y trato humano para las familias.

“Seguimos recorriendo colonias llevando juguetes y cobijas; gracias a los abuelitos por acompañarnos y a la diputada Diana Ruelas por caminar junto a nosotros, gracias por confiar en estos gobiernos verdes; les deseo una feliz Navidad y un 2026 lleno de salud, porque con salud lo tenemos todo”, expresó al refrendar el compromiso de mantener un gobierno cercano a los sectores más sensibles.

Este lunes, el Alcalde continuará llevando convivencia y atención directa a las familias de las colonias: La Virgen, San Isidro, La Lomita, San Francisco, Hogares Populares Pavón y San Felipe, como parte de una agenda que prioriza estar en territorio, escuchar de frente y responder con acciones que fortalecen el bienestar de la población soledense.