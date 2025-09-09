ALCALDE JUAN MANUEL NAVARRO ARRANCA CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN PRIMARIA DE SAN JOSÉ DEL BARRO

* Con una inversión municipal, se edifican dos aulas didácticas, un módulo de sanitarios y obras complementarias en beneficio de 120 estudiantes.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, encabezó el arranque de una nueva obra de infraestructura educativa en la escuela primaria “José María Pino Suárez”, ubicada en la comunidad de San José del Barro, institución que este 9 de septiembre celebra su 84 aniversario de fundación; con una inversión municipal se construirán dos aulas didácticas, un módulo de servicios sanitarios y obras complementarias que beneficiarán a 120 alumnos de la institución, cumpliendo así con la encomienda de fortalecer la infraestructura educativa y acercar más beneficios a las familias soledenses.

Durante su mensaje, el Alcalde destacó que invertir en infraestructura escolar es apostar por el futuro de las y los soledenses: “Me da mucho gusto cuando venimos a las escuelas, son las obras que más satisfacción nos dejan porque aquí está el futuro de Soledad y el futuro de San Luis, aquí se forman los ingenieros, abogados y arquitectos que mañana construirán el rumbo de nuestro municipio, en este gobierno no escatimamos recursos cuando se trata de la educación, por eso pedimos a la ciudadanía que siga confiando en este trabajo, que sean ustedes los jueces de los buenos gobiernos”, expresó; asimismo, adelantó que se atenderán otras necesidades de la comunidad, como el mejoramiento de calles y apoyos para la iglesia local.

La directora del plantel, Mayra Araceli Rodríguez Roque, agradeció la obra que además incluye una cisterna de 5 mil litros, redes eléctricas e hidrosanitarias, clausura de pozo, aplicación de pintura, construcción de andador y rampa para personas con discapacidad, señalando que se trata de una acción histórica para la escuela: “Damos inicio a una obra largamente esperada, que representa una mejora en la infraestructura, y una inversión directa en el futuro de nuestros niños y niñas, además, después de 84 años, gracias al respaldo del Presidente Municipal, estamos arrancando también el proceso de escrituración de los terrenos, lo que da certeza jurídica a esta institución”, subrayó.

En representación del alumnado, la niña Kennedy Molina, estudiante de segundo grado, expresó con orgullo la importancia de este día: “Hoy me siento muy orgullosa de tomar la palabra porque este aniversario es doblemente especial porque también recibimos el apoyo de nuevas aulas, baños y mobiliario, estas obras no son únicamente paredes, son espacios donde seguiremos aprendiendo, soñando y construyendo un mejor futuro”.

Con este arranque de obra, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez refrenda su compromiso de estar cerca de las familias, impulsando la educación como base del desarrollo social y reafirmando la visión del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz de responder con hechos a las necesidades de las comunidades; hoy la celebración del aniversario de la Escuela José María Pino Suárez quedó enmarcada por un acto de justicia social que honra la historia de la institución y proyecta mejores oportunidades para las niñas y niños de San José del Barro.