ALCALDE JUAN MANUEL NAVARRO ARRANCA APOYO ALIMENTARIO CASA POR CASA

– El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez puso en marcha la entrega mensual de 30 toneladas de alimento básico casa por casa, como una acción coordinada con el Gobierno del Estado para fortalecer la nutrición de niñas, niños y familias.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, dio inicio hoy a la entrega de un nuevo programa alimentario emergente, diseñado para fortalecer el plan nutricional de las familias soledenses, especialmente de niñas y niños, mediante la distribución mensual y casa por casa de huevo como alimento básico de alto valor nutritivo, a fin de mantener un gobierno cercano, que atiende de manera directa las necesidades más sensibles de la población.

El programa que arrancó esta mañana en las colonias Rivas Guillén Segundo y Tercer Plano, Popular y Nuevo Testamento contempla la entrega de aproximadamente 30 toneladas mensuales de producto avícola, rico en proteína y nutrientes esenciales, con el objetivo de apoyar la economía familiar y contribuir a una nutrición adecuada; esta estrategia se impulsa como un apoyo tangible para los hogares, priorizando a los sectores que más lo necesitan y reafirmando el compromiso del Ayuntamiento de estar presente en las colonias, acompañando a las familias en su vida cotidiana.

La entrega se realiza como parte de un esfuerzo coordinado entre el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez y el Gobierno del Estado, retomando un modelo aplicado en administraciones pasadas debido a su impacto positivo y aceptación social, adaptado al contexto actual como una respuesta responsable ante los retos económicos que enfrentan muchas familias; la tarde de este jueves el Alcalde continuará haciendo entrega personal de estos productos en las colonias Santo Tomás, y San José del Barro.

El edil recordó que el ahora Gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, fue pionero en programas de este tipo, que priorizan el bienestar familiar a través de mecanismos de ahorro económico, alimentación sana y cercanía con las familias, demostrando que el trabajo en calle es fundamental para acordar el desarrollo de Soledad de Graciano Sánchez.

Con acciones como esta, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de estar cerca de las familias soledenses, cuidar la alimentación de la niñez y respaldar a los sectores vulnerables, manteniendo una política social sensible, cercana y orientada a mejorar la calidad de vida de la población.