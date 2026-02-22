ALCALDE JUAN MANUEL NAVARRO AMPLÍA PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN DIVERSAS COLONIAS

– Con obras completas en colonias Alcatraces y División del Norte, el Gobierno Municipal prioriza servicios básicos y responde a la demanda ciudadana con más cobertura y mejor infraestructura vial.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, fortalece la infraestructura urbana en las colonias Alcatraces y División del Norte, con obras integrales que incluyen la renovación de redes de drenaje sanitario, agua potable y la pavimentación con concreto hidráulico de diversas calles, alcanzando avances significativos que consolidan mejores servicios y vialidades seguras para las familias.

En la colonia Alcatraces, en las calles Acacias y Río Mezquite, se registra un avance aproximado del 50 por ciento, tras concluir en su totalidad los trabajos de drenaje sanitario con descargas y la red de agua potable con sus respectivas tomas domiciliarias; actualmente se realiza el trazo para delimitar la vialidad y comenzar con la construcción de banquetas, guarniciones y el pavimento de concreto, etapa que permitirá agilizar la conclusión de la obra.

Por otra parte, en la colonia División del Norte, el Gobierno Municipal ya terminó la rehabilitación de las calles San Francisco Villa y Lázaro Cárdenas, y por instrucción directa del Alcalde, Juan Manuel Navarro, se incorporó la calle Felipe Ángeles al plan de trabajo, atendiendo la petición de vecinas y vecinos que solicitaron su inclusión, lo que amplió el alcance del proyecto y ajustó los tiempos de entrega para beneficiar a más habitantes de la zona. “Nuestro compromiso es hacer obras completas, que realmente mejoren la calidad de vida; escuchamos a la gente y damos respuesta con acciones concretas en sus colonias”, expresó el edil soledense.

La Dirección de Infraestructura Municipal informó que en Acacias y Río Mezquite quedó finalizada toda la infraestructura hidráulica y sanitaria, mientras que en División del Norte se ejecutan actualmente los trabajos en calle Felipe Ángeles, sumándose a las dos vialidades ya concluidas, acciones que consolidan un gobierno cercano, que atiende las necesidades prioritarias de la población para mejorar la calidad de vida en cada colonia.

La cercanía del Gobierno Municipal es constante y permanente, a través de allá atención a peticiones históricas de mejora urbana y en la calidad de vida de miles de familias.