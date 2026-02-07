ALCALDE JUAN MANUEL NAVARRO AGRADECE OPORTUNIDAD EDUCATIVA PARA MILES DE JÓVENES SOLEDENSES

– El edil reconoció los esfuerzos coordinados entre el Gobierno Estatal y el Federal, durante la visita de la Presidenta de México a Soledad de Graciano Sánchez.

El Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz agradeció la oportunidad que tendrán miles de jóvenes del municipio de acceder a educación superior gratuita y de calidad, tras la inauguración de la Universidad Rosario Castellanos, evento encabezado por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum y el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, en la localidad de Rancho Nuevo.

En el desarrollo del evento se vivió un ambiente de calidez, con gran asistencia ciudadana y muestras de entusiasmo, donde además quedó de manifiesto la buena relación institucional y de trabajo entre la Presidenta y el Gobernador, factor clave para impulsar proyectos educativos que responden a las nuevas necesidades académicas, tecnológicas y laborales del país.

Señaló que la llegada de esta institución abre un nuevo horizonte para las juventudes de Soledad, al brindarles oportunidades reales de formación profesional y fortalecer el desarrollo social y económico del municipio a través de la educación.

El Alcalde destacó que este proyecto, impulsado en coordinación con el Gobierno federal y respaldado por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, ofrece alrededor de 800 espacios en carreras vinculadas al desarrollo tecnológico, como Ingeniería en Robótica e Inteligencia Artificial, entre otras orientaciones académicas diseñadas para responder a las demandas laborales actuales y fomentar el desarrollo tecnológico y productivo de la región.

Subrayó que tuvo la oportunidad de saludar de mano a la Presidenta, a quien agradeció personalmente, al igual que al Gobernador, el interés y respaldo mostrado hacia Soledad de Graciano Sánchez y su juventud.

Con esta primera etapa, la Universidad Nacional Rosario Castellanos se consolida como un referente de educación superior en Soledad, alineándose con las líneas de acción de la Administración Municipal de estar cerca de la población y promover el bienestar de los sectores jóvenes y vulnerables.