ALCALDE DE SOLEDAD INVITA A LA TRADICIONAL PARTIDA DE ROSCA DE REYES

– Con el objetivo de fortalecer la cercanía entre el Gobierno municipal y las familias, se llevará a cabo esta tradición en el Plaza principal, el próximo martes 6 de enero.

Con el objetivo de rescatar y fortalecer tradiciones que enorgullecen y dan identidad como mexicanas y mexicanos, el Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz, invita a todas las familias a participar en la tradicional partida de “Rosca de Reyes” este 6 de enero, con motivo de la celebración del Día de Los Reyes Magos, festividad con la que el municipio concluirá las celebraciones navideñas; este evento pretende reunir a cientos de familias en un momento inolvidable y que fomenta el espíritu de convivencia.

Es así, como en un ambiente de cercanía con la ciudadanía, donde las y los soledenses podrán reunirse para compartir un momento de alegría y tradición, se llevará a cabo la partida y reparto de la tradicional “Rosca de Reyes” el próximo martes a las 10 de la mañana frente a la Presidencia municipal.

Durante el evento, las y los asistentes podrán degustar de una rosca tradicional que se servirá acompañada de chocolate caliente. Además, las y los asistentes podrán tomarse fotografías con los tres Reyes Magos que estarán regalando sonrisas y emoción a las y los pequeños que acudan.

Esta actividad además de mantener vivas las costumbres que se transmiten de generación en generación, busca generar espacios que fortalezcan la unión familiar y permitan reforzar lazos de comunidad para fortalecer el tejido social, como parte del compromiso del Gobierno Municipal en mantenerse cercano a su gente, escuchar y atender sus problemáticas, e impulsar actividades que promueven la sana convivencia para el bienestar de todas y todos.