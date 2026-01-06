19 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
SOLEDAD

¡ALCALDE DE SOLEDAD COMPARTE TRADICIÓN DE ROSCA DE REYES CON FAMILIAS!

By Redacción
121
spot_img
martes, enero 6, 2026

Rodeado de cientos de familias y con un mensaje de prosperidad, abundancia y un compromiso por el desarrollo del municipio, el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz partió y compartió la tradicional Rosca de Reyes en la Plaza principal, donde niños, jóvenes y adultos saborearon de este pan y chocolate caliente, creando un momento especial que refuerza la celebración navideña con cercanía y alegría.

Acompañado de los Reyes Magos, y de las y los titulares de todas las áreas municipales, el edil deseó que en cada hogar haya paz, salud y unión familiar, aunado a las oportunidades que su gobierno municipal habrá de generar para el bienestar de todas y todos.

La mañana se hizo aún más especial con la entrega de pelotas a las y los niños presentes; también, recibieron un pedazo del delicioso pan las y los contribuyentes que esté 6 de enero hicieron fila para regularizar su impuesto predial.

Artículo anterior
SAN LUIS POTOSÍ ROMPE RÉCORD DE CERTIFICACIÓN EN EDUCACIÓN PARA ADULTOS
Artículo siguiente
SIN DETENERSE, PAVIMENTACIONES ESTRATÉGICAS EN COLONIAS DE SOLEDAD
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.