¡ALCALDE DE SOLEDAD COMPARTE TRADICIÓN DE ROSCA DE REYES CON FAMILIAS!

Rodeado de cientos de familias y con un mensaje de prosperidad, abundancia y un compromiso por el desarrollo del municipio, el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz partió y compartió la tradicional Rosca de Reyes en la Plaza principal, donde niños, jóvenes y adultos saborearon de este pan y chocolate caliente, creando un momento especial que refuerza la celebración navideña con cercanía y alegría.

Acompañado de los Reyes Magos, y de las y los titulares de todas las áreas municipales, el edil deseó que en cada hogar haya paz, salud y unión familiar, aunado a las oportunidades que su gobierno municipal habrá de generar para el bienestar de todas y todos.

La mañana se hizo aún más especial con la entrega de pelotas a las y los niños presentes; también, recibieron un pedazo del delicioso pan las y los contribuyentes que esté 6 de enero hicieron fila para regularizar su impuesto predial.