ALCALDE CUMPLE CON INFRAESTRUCTURA URBANA EN LOS LIMÍTROFES DE SOLEDAD, ARRANCA PAVIMENTACIÓN

* Con más de 2 millones de pesos de inversión, Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz dio inicio a los trabajos de pavimentación de la calle Lino Gómez en la colonia 21 de Marzo, mejorando la calidad de vida de casi 3 mil habitantes.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, dio arranque a la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Lino Gómez, en el tramo de Antonio Rodríguez a Ignacia Aguilar, en la colonia 21 de Marzo, una de las zonas limítrofes con la capital potosina que por años permaneció en el abandono y que hoy su administración atiende gracias a la coordinación con el Gobierno del Estado, con una inversión de más de 2 millones de pesos, provenientes del Fondo de Fortalecimiento Municipal, la obra beneficiará de manera directa e indirecta casi 3 mil habitantes, marcando un paso más en la transformación de Soledad.

Durante su mensaje, resaltó que, en coordinación con el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, esta obra será una realidad y demuestra que no existen límites ni excusas para atender a la gente. “Para nosotros no hay calles pequeñas ni grandes, todas son importantes porque en todas viven familias que merecen dignidad y bienestar”, expresó.

Los trabajos incluyen sustitución de la red de agua potable y drenaje sanitario, tomas y descargas domiciliarias, guarniciones, banquetas, pavimento hidráulico, así como pintura y señalética para garantizar una vialidad segura y duradera, el Alcalde destacó que esta obra mejorará la movilidad y plusvalía de la zona, además de elevar la calidad de vida de las familias soledenses, reafirmando el compromiso de su administración de atender todas las colonias sin distinción.

En representación de las y los beneficiarios, la señora María de Jesús Echeverría agradeció la obra: “Queremos agradecer al licenciado Juan Manuel Navarro por voltearnos a ver, porque esta calle era muy necesaria, han sido muchos años sin atención, en la que solo nos ponían excusas por estar en los límites municipales y hoy usted viene y nos cumple, gracias por atender nuestro llamado y por escuchar a las familias de esta zona que nunca habían sido tomadas en cuenta”.

Por su parte, autoridades municipales aseguraron que se vigilará el desarrollo de los trabajos para que avancen conforme a los tiempos establecidos, con la certeza de que la obra dejará beneficios que perdurarán por generaciones; con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de estar presente en las colonias más olvidadas, trabajando en coordinación con el Gobierno del Estado para que las familias vivan con mejores servicios y en condiciones dignas.