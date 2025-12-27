ALBERCA OLÍMPICA EN SOLEDAD: OBRA DE GRAN IMPACTO DEPORTIVO Y SOCIAL

– La construcción de este centro para el deporte de alto rendimiento, registra un avance evidente y satisfactorio, reforzando el impulso al desarrollo y la oferta de oportunidades a la población juvenil.

Durante el año 2025, Soledad de Graciano Sánchez dio un paso importante en el impulso del desarrollo juvenil y deportivo, con el comienzo de la construcción de una Alberca Olímpica, un complejo que da muestra de las políticas dirigidas al desarrollo social en el gobierno municipal que encabeza el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, para generar oportunidades de crecimiento y fortalecimiento de las capacidades entre jóvenes y adolescentes.

Este centro representa para el municipio, la llegada y la posibilidad de contar con infraestructura deportiva única y sin precedentes, donde todas las familias desarrollarán talento deportivo y garantizará que deportistas de alto rendimiento se preparen y acrecenten su resistencia. Este proyecto inició en julio del 2025, en el cual se anunció una inversión de 22 millones de pesos.

La Dirección de Infraestructura Municipal, a cargo de Jorge Grimaldo Limón, informó detalles de avances de esta obra, consistentes en la colación de las primeras zapatas que conforman la cimentación de toda la nave; además, se realizaron las excavaciones correspondientes para el vaso de la alberca y su estructura; los trabajos incluyeron el armado de acero en parrillas y columnas para las zapatas, así como acciones previas para desviar líneas de drenaje existentes y la instalación de nuevas líneas de drenaje sanitario, lo que garantiza un desarrollo técnico ordenado y seguro.

Al destacar el impacto de esta magna obra, subrayó que el proyecto avanza conforme a lo programado y con beneficios de largo alcance: “Hoy ya existe un avance evidente en la construcción de la Alberca Olímpica; es una obra pensada para nuestras niñas, niños y jóvenes, para que tengan espacios dignos donde entrenar, convivir y crecer, porque creemos en el deporte como una herramienta de bienestar y cercanía con la gente”, afirmó.

El Gobierno Municipal mantiene una línea de acción cercana y atenta, escuchando y atendiendo a la población, al consolidar espacios que fomentan hábitos saludables y fortalecen el tejido social, con especial atención a los sectores juveniles y a las familias que encontrarán en esta alberca un punto de encuentro y desarrollo comunitario.