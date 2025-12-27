AGENTES DE LA GUARDIA CIVIL MUNICIPAL DE SOLEDAD ENTREGARON JUGUETES A NIÑAS Y NIÑOS DE COMUNIDADES

– Como parte de las acciones de proximidad social repartieron balones, muñecas y juegos no bélicos a niños y niñas habitantes de Estación Techa y Ventura, dos de las localidades rurales más alejadas de la zona urbana.

La alegría de la Navidad llegó a niñas y niños de localidades rurales de Soledad de Graciano Sánchez, con la visita sorpresa de integrantes del agrupamiento “Panteras” y de la subdirección de Proximidad Social, que forman parte de la Guardia Civil Municipal (GCM), quienes recorrieron este 25 de diciembre las comunidades Estación Techa y Estación Ventura para entregar juguetes y hacer vivir a las y los pequeños un momento especial.

Dirigidos por el director de la corporación, Víctor Aristarco Serna Piña, 12 policías del grupo motorizado “Panteras” montaron sus unidades para visitar y recorrer estas dos localidades que se encuentran alejadas de la zona urbanizada, como parte de las acciones de proximidad social y presencia permanente que emprende la Guardia Civil de Soledad.

Durante la visita, los oficiales motorizados junto con “Chano”, “Chole” y “Chanito”, las botargas policías, compartieron el espíritu navideño con las familias, conviviendo con las y los menores y sus familias en un acto de servicio y cercanía comunitaria. Repartieron balones, muñecas y juegos no bélicos a decenas de menores habitantes de estas comunidades, generando momentos de felicidad y un ambiente navideño.

Estas acciones atienden la indicación del Alcalde de Soledad, Juan Manuel Navarro Muñiz, de mantener una cercanía permanente con la ciudadanía y llegar hasta el último rincón del municipio, especialmente en las zonas más vulnerables y alejadas de la cabecera municipal, para transmitir su compromiso de trabajo firme, seguridad y paz para todas las familias soledenses en estas fechas.