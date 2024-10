ADULTOS MAYORES AGRADECEN Y RECONOCEN CERCANÍA DEL ALCALDE NAVARRO MUÑIZ

– Destacan el uso de su apoyo económico de 3 mil pesos bimestrales para la compra de medicinas, alimentos y servicios básicos.

Con una sonrisa en el rostro y profunda gratitud, las y los adultos mayores de Soledad de Graciano Sánchez, beneficiados por el apoyo económico bimestral que reciben del Ayuntamiento, celebraron el incremento del estímulo económico impulsado por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz; ahora cuentan con un estímulo de 3 mil pesos bimestrales, lo que les brinda mayor tranquilidad y la posibilidad de cubrir necesidades esenciales como alimentos y medicinas.

María de los Ángeles Ibarra Gómez, vecina de la colonia Rancho Nuevo, señaló que esta ayuda económica representa una diferencia significativa en su día a día, por lo que comentó emocionada: «Desde que soy viuda, este apoyo ha sido de mucha ayuda, lo utilizo para comprar mis medicinas, alimentos y cubrir servicios básicos como la luz y el gas».

Por su parte, Hilaria Martínez Salazar, residente de la Cabecera municipal, compartió que, aunque cuenta con seguro, no siempre le proporcionan los medicamentos necesarios. «Las medicinas que no me dan son muy caras, y gracias a este apoyo puedo comprarlas, también me sirve para comprar algo de comer, estoy muy agradecida por este respaldo», dijo.

En Rancho Nuevo, Joaquin Hernández, otro adulto mayor beneficiado también ha expresó su gratitud: «este presidente se ve que va bien, yo utilizo el dinero para comprar medicinas porque me duelen las rodillas y acabo de ser operado de una hernia, muchísimas gracias por este apoyo».

María del Carmen Lorenza, vecina de la Cabecera municipal, destacó la continuidad de los apoyos municipales y agradeció el incremento: «Estamos muy agradecidos con el Presidente Municipal porque nos prometió los 3 mil pesos y ya lo cumplió, mi hermana, que tiene artritis, y yo nos ayudamos mutuamente, y con este apoyo tenemos algo más con qué sostenernos».

Por último, Mercedes Castillo Rivera, también de la cabecera municipal, relata que utiliza el dinero principalmente para medicinas, productos de aseo personal y alimentos. «Vivo con mi hija, pero a veces me vengo para acá, y este apoyo me permite cubrir lo necesario, me sirve muy bien».

El incremento de este apoyo económico proporciona un alivio financiero a este sector vulnerable de la población y reafirma el compromiso del Ayuntamiento con el bienestar de las y los adultos mayores en Soledad de Graciano Sánchez, para mejorar su calidad de vida.