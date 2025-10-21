ACTIVA PARTICIPACIÓN DE CLUBES DE ADULTOS MAYORES EN CONCURSO DE ALTARES DE MUERTOS EN SOLEDAD

– A través de la Coordinación de Atención al Adulto Mayor, el Gobierno Municipal fomenta la convivencia y el orgullo cultural entre las y los soledenses.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través de la Coordinación de Atención al Adulto Mayor, promueve la participación de cerca de mil adultos mayores en el tradicional Concurso de elaboración de Altares de Muertos, como parte de las festividades del Dia de Muertos 2025, siguiendo las instrucciones del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, de fortalecer el sentido de identidad y rescate de las costumbres que unen a las familias.

La evaluación de los Altares comenzó este lunes con la participación del club de la colonia Primero de Mayo y continúa este martes en Hogares Ferrocarrileros Primera Sección y la colonia La Constancia; en los próximos días, el recorrido se extenderá a colonias y comunidades como Enrique Estrada, Pavón, Asilo Residencial San Vicente de Paúl, Centro Cultural San Francisco, colonia San Francisco, Las Huertas, 21 de Marzo, Ventura, Rivas Guillén Sur, San Luis 1, Cactus, Hogares Obreros, Benito Juárez, San Felipe, DIF Municipal, Puerta Real y la Cabecera Municipal.

Bertha Guerrero Medina, coordinadora municipal de Atención al Adulto Mayor, destacó que la participación es una muestra del compromiso de este sector con las tradiciones: “Para las actividades de Xantolo vamos a presentar 24 altares en centros comunitarios, clubes y colonias; además, tres o cuatro estarán en el jardín principal de Soledad, y el DIF Municipal también presentará comparsas, por lo que invitamos a la ciudadanía a que nos acompañe y no se pierda nuestras tradiciones”, expresó.

El Gobierno Municipal reafirma así su compromiso con la cercanía y la inclusión de todos los sectores de la población, reconociendo el valor y la sabiduría de las y los adultos mayores, quienes con entusiasmo mantienen vivas las costumbres que dan identidad al municipio de Soledad de Graciano Sánchez.