ACCIONES PERMANENTES DE LIMPIEZA GARANTIZAN MEJOR IMAGEN URBANA EN SOLEDAD

– El Ayuntamiento mantiene brigadas permanentes en vialidades principales para ofrecer espacios más limpios, seguros y cercanos a las familias soledenses.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través de la Dirección de Servicios Municipales, mantiene acciones permanentes de limpieza en diferentes puntos de la ciudad con el objetivo de garantizar espacios dignos, seguros y saludables para las familias, como parte de la encomienda del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz de fortalecer la imagen urbana y mejorar la calidad de vida de la población.

Las brigadas de las diferentes áreas de Servicios Municipales, trabajan de manera continua en diversas colonias, recientemente se realizaron actividades de poda, barrido manual, y limpieza general en la avenida Cordillera Oriental, calle Tangamanga en la colonia Hacienda de San Miguel, avenida San José en la colonia San Isidro, calle Lagos de Moreno en Villas de Foresta y avenida de los Valles en el fraccionamiento Cactus, entre otras vialidades estratégicas que registran un alto flujo vehicular y peatonal.

Con estas acciones, la ciudadanía se beneficia directamente al contar con espacios más limpios, lo que contribuye a prevenir riesgos de salud, generar una mejor movilidad y proyectar un entorno ordenado que promueve la convivencia armónica, además a limpieza constante también refuerza la seguridad vial al mantener despejadas las banquetas y avenidas.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de permanecer cercano a la gente y atender de manera puntual las necesidades de los distintos sectores, consolidando un municipio limpio, seguro y con servicios eficientes que impactan positivamente en el día a día de las y los soledenses.