ACCIONES DE DESAZOLVE EN SOLEDAD PREVIENEN AFECTACIONES POR LLUVIAS

– El Ayuntamiento, en coordinación con SEDUVOP, realizó desazolves en puntos estratégicos de la zona centro, para evitar encharcamientos y mantener el bienestar de las familias.

Con la intención de brindar mayor seguridad a las familias ante las lluvias y mantener las calles libres de encharcamientos, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (SEDUVOP), llevó a cabo labores de desazolve que ofrecen una respuesta cercana y efectiva a cada zona del municipio, siguiendo la línea de trabajo marcada por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

Los trabajos se concentraron en la línea de drenaje sanitario de la calle Vicente Guerrero, en el tramo de las calles Miguel Hidalgo a Benito Juárez, donde el uso de equipo especializado permitió agilizar la circulación del agua y mejorar el funcionamiento de las alcantarillas; este proceso genera un beneficio directo para quienes transitan y viven en la zona, al reducir riesgos durante la temporada de precipitaciones.

El Ayuntamiento destacó que estas labores obedecen la instrucción del Alcalde de mantenerse atento a las necesidades de las y los soledenses, con acciones que brinden seguridad y acompañamiento real en cada sector del municipio, el desazolve también contribuye a evitar daños en las viviendas, fortalecer la movilidad y favorecer la actividad comercial local.

Las cuadrillas municipales continuarán con estas intervenciones en los puntos donde se requiera, reafirmando el compromiso de escuchar y atender a la población, especialmente en momentos en los que la prevención marca la diferencia en la tranquilidad de miles de familias.