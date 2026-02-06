22.4 C
San Luis Potosí
SOLEDAD

ABIERTA Y PERMANENTE, CONVOCATORIA PARA INGRESAR A NUEVOS POLICIAS A LA GCM DE SOLEDAD

By Redacción
viernes, febrero 6, 2026

– El Alcalde, Juan Manuel Navarro informó que los elementos de nuevo ingreso pueden percibir hasta 22 mil pesos mensuales, además de prestaciones y capacitación constante, como parte de un modelo de seguridad cercano y profesional.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, informó que el Ayuntamiento mantiene abierta y permanente la convocatoria para el ingreso de nuevos elementos a la Guardia Civil Municipal, como parte de la estrategia integral de seguridad que prioriza la cercanía con las familias y la atención directa a una de las principales demandas sociales: vivir en un entorno seguro.

El Alcalde destacó que esta convocatoria se respalda con una coordinación operativa sólida entre el municipio, el Gobierno del Estado y la Federación, mediante esquemas como el operativo BOMI, que ha permitido patrullajes conjuntos y resultados medibles en la disminución de la inseguridad; subrayó que, la seguridad se atiende con planeación, presencia en territorio y trabajo constante cerca de la población.

En este contexto, Juan Manuel Navarro Muñiz explicó que los procesos de control y confianza, así como las certificaciones y capacitaciones permanentes, han permitido contar con una corporación estable y profesional, con un número mínimo de bajas. “Tenemos una coordinación total con el Ejército, la Guardia Nacional y el Estado; es uno de los operativos más exitosos que tenemos en Soledad y no lo hemos soltado”, afirmó.

Finalmente, informó que los elementos de nuevo ingreso perciben un salario base de entre 16 mil y 17 mil pesos mensuales, que puede alcanzar hasta los 22 mil pesos con bonos estatales, además de servicio médico privado y prestaciones de ley, lo que hace más atractiva la convocatoria para jóvenes interesados en servir a su comunidad; reiteró que el gobierno municipal escucha, atiende y mantiene abierta la invitación para que más soledenses se sumen a la Guardia Civil, reforzando así la seguridad desde la cercanía con la gente.

