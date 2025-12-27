A TRAVÉS DE UAVI, MUNICIPIO DE SOLEDAD DESTACA EN APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA

– La Unidad de Atención a Violencia Familiar y de Género de la Guardia Civil Municipal brinda asesoría jurídica, atención psicológica y trabajo social gratuitos, como parte de la política de cercanía y protección a las familias impulsada por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

La Unidad de Atención a Violencia Familiar y de Género (UAVI) de la Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, mantiene atención permanente, gratuita y especializada para mujeres, niñas, niños y personas en situación de violencia, como parte de la estrategia integral de seguridad y acompañamiento social que impulsa el Gobierno Municipal, bajo la encomienda y visión del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz de estar cerca de las familias y atender de manera directa a los sectores más vulnerables.

Esta área de la seguridad municipal, dirigida por Martha Laura de León Noyola, brinda asesoría jurídica, atención psicológica y trabajo social, además de canalización y acompañamiento ante instancias correspondientes, con un enfoque humano, profesional y sensible; el personal de la UAVI está capacitado para actuar con perspectiva de género, priorizando la protección, la confidencialidad y el bienestar de las víctimas, especialmente de mujeres y menores de edad, quienes reciben respaldo desde el primer contacto.

En este sentido, personal de la unidad hizo un llamado claro a quienes atraviesan situaciones de violencia: “A las mujeres víctimas de violencia y a los niños que han pasado por una situación así, les decimos que no están solos; aquí estamos para ayudarles y apoyarles en todo momento, somos una unidad integral donde ofrecemos asesoría jurídica, trabajo social y atención psicológica, todo de manera gratuita, extendemos nuestras manos, nuestro tiempo y actuamos con profesionalismo para acompañarlos”, dijo la oficial municipal.

Invitó a la ciudadanía a reportar situaciones de violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes, al número directo a UAVI: 444 585 46 36, y a la Guardia Civil Municipal: 444 854 78 07.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez reitera a la población que la UAVI de la Guardia Civil Municipal está disponible para escuchar, atender y actuar, fortaleciendo una política pública cercana, que escucha y responde a las necesidades reales de la comunidad, con el objetivo de proteger la integridad de las familias y construir un entorno más seguro y justo para todas y todos.