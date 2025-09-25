A TRAVÉS DE LA FERIA DE SEGURIDAD, SOLEDAD MANTIENE FIRME COMPROMISO DE CERCANÍA CON LA COMUNIDAD

* Este miércoles se realizó la 21ª Feria de Seguridad en la colonia Valle de San Isidro, para acercar servicios, programas de prevención y acciones que benefician a las familias y sectores vulnerables del municipio.

Con la firme convicción de mantener la cercanía con las familias de Soledad de Graciano Sánchez y siguiendo la encomienda del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, diversas áreas municipales llevaron a cabo este miércoles la 21ª Feria de Seguridad en la colonia Valle de San Isidro, donde acudieron también dependencias estatales y organizaciones sociales para fortalecer la prevención y la confianza ciudadana.

La feria, realizada en el área recreativa de la calle San Juan, fue recibida con gran entusiasmo por habitantes de este sector, quienes tuvieron la oportunidad de realizar trámites o solicitar servicios sin necesidad de desplazarse hasta la Cabecera municipal, el evento se desarrolló de 9:30 de la mañana a 1:30 de la tarde y fue impulsado por la Guardia Civil Municipal en coordinación con la Guardia Civil Estatal, con el objetivo de acercar programas, servicios y acciones que fomentan un entorno seguro y con mayor bienestar para la población.

En esta edición participaron áreas municipales como Proximidad Social, INAPAM, Unidad de Género, Servicios Municipales, Catastro, Promoción Ciudadana, UAVI, DIF, Desarrollo Urbano, Ecología, Instituto de la Juventud, Educación, Comercio y la Instancia Municipal de la Mujer, además de organismos como la Sedena, IMSS, clínicas de rehabilitación y asociaciones civiles.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de escuchar y atender de manera directa a la población, consolidando un modelo de seguridad cercano que se construye con la participación de la comunidad y el respaldo de diversas instituciones que trabajan por el bienestar de las y los soledenses.